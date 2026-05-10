Desesperada búsqueda de una mujer que desapareció en Bariloche

Analía Corte, de 52 años, se fue de su hogar mientras su esposo no estaba; las cámaras de seguridad no dieron indicios de a dónde se dirigió.

Una desesperada búsqueda se lleva adelante desde el viernes por una mujer de 52 años que desapareció en San Carlos Bariloche. Analía Corte fue vista por última en el barrio Melipal, cuando se fue de su casa a media mañana del pasado viernes. Un amplio operativo se desplegó en la zona para encontrarla.

Gabriel Bondel, amigo de la familia, dialogó con el canal local El Seis TV y confirmó que Analía desapareció entre las 11 y las 12.30 del 8 de mayo cuando su marido Milton se fue de su casa en la zona del kilómetro 6, en Rancho Grande. Informó que la mujer se encontraba “mal” y que tenía un cuadro depresivo.

“Ella estaba emocionalmente mal y medicada. Por eso pudo haber entrado a algún terreno o lugar de la playa y que esté por ahí, esa es una teoría mía. Entre amigos y vecinos empezamos a buscarla. No es la primera vez que sucede. Hicimos la denuncia y la policía vino a colaborar”, señaló.

Bondel pidió colaboración a los vecinos, ya que el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona no permitió distinguir hacia dónde se dirigió la mujer. “La última información que tenemos es que salió de su casa en el kilómetro 6 y que posiblemente bajó hasta Pioneros. Estamos buscando alguna cámara de vigilancia o alguien que la haya detectado porque en todas las cámaras que ayer averiguamos no se vio nada”, sumó.

La Comisaría 27° difundió las características físicas de la mujer para que la comunidad pueda distinguirla: contextura delgada; cabello negro con pocas canas, lacio y hasta los hombros; estatura aproximada de 1,65 metros; ojos castaños; tez trigueña blanca; y sin rasgos físicos distintivos. Por el momento no se conoce qué ropa usaba cuando desapareció.