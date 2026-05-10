Saldo positivo: sin anegamientos pese a los casi 35 mm de agua que cayeron

Tras las lluvias de los últimos días, la Subsecretaría de Vialidad Urbana llevó adelante intensas tareas de reacondicionamiento de calles en distintos sectores de la ciudad.

Durante el fin de semana, las cuadrillas municipales trabajaron de manera simultánea en diferentes barrios de zonas Norte y Sur, buscando recuperar la transitabilidad en los sectores más afectados por las precipitaciones de los últimos días. Las intervenciones tuvieron como prioridad las arterias de alto tránsito y los recorridos habituales del transporte público de pasajeros.

En ese marco, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que “trabajamos en distintos sectores de Comodoro Rivadavia con el objetivo de minimizar el impacto de las lluvias. En Zona Norte, avanzamos tanto en Km. 5, Km. 8, Km. 11 y Km. 12, como en el camino Saavedra-Manantial Rosales, siempre con especial énfasis en el recorrido de los colectivos y en las zonas de mayor flujo vehicular”.

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Respecto al sur de la ciudad, el funcionario sostuvo que “los trabajos se concentraron en importantes arterias, como 10 de Noviembre, Barría, Chacoma y 23 de Febrero, donde se realizaron tareas de nivelación, enripiado y reacondicionamiento general de la trama vial”.

En relación al impacto de las precipitaciones, indicó que “cayeron entre 33 y 35 milímetros y no tuvimos prácticamente ninguna anegación, excepto en algunos lugares puntuales y en barrios donde había obras en desarrollo”, al tiempo que mencionó el caso de Km. 5, donde actualmente se encuentran en ejecución obras de cordón cuneta, por lo que “se debió intervenir la misma noche de la lluvia y logramos que no ingrese agua en ninguna vivienda”.

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Finalmente, Navarro señaló que, de manera paralela, se continúa trabajando en distintos barrios de la ciudad, de acuerdo al cronograma de tareas de la Subsecretaría. “Durante los próximos días, vamos a intervenir en Fracción 14 y 15, Los Bretes y Malvinas”, concluyó.