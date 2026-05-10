Es por falta de pago de prestaciones correspondientes a enero.

En Esquel los médicos ya no atienden a afiliados de PAMI

El gerente del Círculo Médico del Oeste de Chubut, Marcelo Mingo, confirmó que se suspendió el crédito a PAMI por falta de pago de prestaciones correspondientes al mes de enero.

Según explicó, el sector venía aguardando que durante abril se regularizara la situación, pero al comenzar mayo todavía no habían recibido los pagos pendientes.

“Veníamos trabajando hasta el mes pasado esperando que se cumplieran los pagos que teníamos pendientes con PAMI, pero al comenzar mayo todavía no hemos cobrado nada”, señaló.

En este marco, indicó que existe una norma interna mediante la cual, cuando la deuda pasa al mes siguiente, se suspende el crédito a las obras sociales.

Mingo sostuvo además que la deuda continúa incrementándose, debido a que las prestaciones médicas se siguen realizando y facturando normalmente. “La situación prácticamente no ha cambiado y la deuda se sigue incrementando porque los meses que trabajamos también los facturamos”, explicó.

El referente del Círculo Médico consideró que el problema se enmarca en una situación más amplia a nivel nacional y remarcó que distintos sectores vinculados a la salud atraviesan dificultades similares.

“Esto parece estar inmerso en un contexto nacional donde múltiples sectores, como médicos de cabecera e instituciones, no reciben los pagos en tiempo y forma”, expresó.

Actualmente, según detalló, ningún servicio está garantizado mediante PAMI, por lo que los afiliados que necesiten atención deberán acceder de manera particular y afrontar el pago de los aranceles correspondientes.

“Los pacientes pueden acceder a las clínicas de manera particular pagando los aranceles correspondientes”, indicó.

Mingo también cuestionó el funcionamiento administrativo de PAMI y aseguró que las delegaciones regionales no tienen capacidad de decisión.

“La dirección de PAMI está tan centralizada en Buenos Aires, a 2.000 kilómetros de Esquel, que las sedes regionales o zonales no tienen factor de decisión ni en los pagos ni en casi nada”, manifestó.

Asimismo, apuntó contra el software implementado por la obra social nacional, que según indicó fue presentado como una herramienta para agilizar los pagos.

En esa línea, explicó que el sistema obliga a los profesionales a realizar tareas administrativas adicionales sin reconocimiento económico.

“El sistema carga un horario administrativo a los médicos sin pagárselos y obliga a negociar con una máquina en lugar de un humano”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que el trabajo médico requiere un abordaje humano y flexible, incompatible con un esquema completamente automatizado.

“No se puede delegar todo en un programa, porque aunque sea ágil para PAMI, no resulta práctico para el trabajo médico”, concluyó.