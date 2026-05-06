Distribuyen más de 13.000 nuevas vacunas antigripales en Chubut

Están destinadas a los grupos priorizados y ya se aplicaron de forma gratuita un total de 45.000 dosis.

Con el objetivo de continuar garantizando el acceso a la vacunación de las personas comprendidas dentro de los grupos priorizados, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, distribuyó a los vacunatorios que funcionan en las distintas localidades de la provincia un total de 13.280 nuevas vacunas antigripales para adultos y adultos mayores, que fueron enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

Asimismo, la cartera sanitaria informó que ya se aplicaron un total de 45.000 dosis de la vacuna antigripal a personas comprendidas dentro de los grupos priorizados en toda la provincia.

El dato refleja el avance de la “Campaña de Vacunación Antigripal 2026”, que se puso en marcha el pasado mes de marzo, con el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población.

La vacuna antigripal está destinada a los siguientes grupos priorizados: niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, mayores de 65 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal de salud.

Las dosis se aplican de forma gratuita en vacunatorios y centros de salud, y no es necesario contar con orden médica para acceder a la inmunización.