La interrupción del servicio será desde las 13 y se extenderá por 24 horas, en el marco del plan anual de mantenimiento.

Cortan el agua este miércoles por 24 horas en zonas Sur y Central

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 6 de mayo se llevará adelante un corte programado del suministro de agua que afectará a las zonas Sur y Central de Comodoro Rivadavia.

La interrupción comenzará a las 13:00 y se extenderá por un lapso de 24 horas. Según se indicó, la medida responde a tareas de reacondicionamiento previstas dentro del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo del sistema de acueductos y acuíferos.

Desde la prestataria aclararon que la realización de los trabajos estará sujeta a condiciones climáticas favorables.

Asimismo, solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del servicio durante el período de interrupción, a fin de minimizar el impacto en los hogares.