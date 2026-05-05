El CPB Máximo Abásolo celebró su 27° aniversario junto a la comunidad

Este lunes el Centro de Promoción Barrial (CPB) de Máximo Abásolo, festejó su 27° aniversario con una jornada que reunió a 110 personas entre niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias que participan de las distintas propuestas del espacio.

La celebración se desarrolló en un clima de encuentro e incluyó juegos recreativos y deportivos coordinados por las Juegotecas Comunitarias, con la participación activa de los distintos grupos que asisten al CPB, entre ellos el espacio socio-recreativo de adultos mayores “Nuevo Renacer”, el programa de Fortalecimiento de los Recorridos Educativos y “Alma Murguera”, murga propia del espacio sociocomunitario que, celebró sus dos años de trayectoria, con ritmo y color.

Al respecto, la directora del CPB, Giovana Sandoval, se mostró emocionada por la participación en los festejos al indicar que “estamos celebrando 27 años de vida institucional junto a todas las familias que forman parte de las propuestas del CPB, desde las primeras infancias hasta los adultos mayores”.

En esa línea, destacó que “la idea fue generar un espacio de encuentro para toda la comunidad, no solo para los niños, porque todos son parte de esta gran familia que se construye en el CPB”, a la vez que resaltó que “estos espacios permiten compartir desde el juego y fortalecer los vínculos entre generaciones, recuperando momentos que a veces se pierden con el paso del tiempo”.

Para cerrar la jornada, se realizó una merienda y el tradicional corte de torta, en reconocimiento al trabajo cotidiano del equipo del CPB y al compromiso de las familias del sector, que participan y acompañan a diario, contribuyendo al sostenimiento de un espacio de encuentro, contención y desarrollo comunitario en el corazón del barrio Máximo Abásolo.