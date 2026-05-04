Cierra sus puertas "Mi Marca", una rotisería histórica de Comodoro

El emblemático local de avenida Portugal bajó definitivamente la persiana este lunes. Vecinos y clientes expresaron su tristeza en medio de un contexto económico adverso para el comercio local.

Este lunes 4 de mayo se confirmó el cierre definitivo de la rotisería “Mi Marca”, un clásico de Comodoro Rivadavia que funcionaba en avenida Portugal 373. La noticia generó sorpresa y una fuerte sensación de nostalgia entre vecinos y clientes habituales que durante años eligieron el lugar tanto por la calidad de su comida como por la calidez en la atención.

El cierre de este comercio emblemático se inscribe en un escenario cada vez más complejo para el sector comercial de la ciudad. En los últimos meses, se ha vuelto frecuente la imagen de persianas bajas en locales históricos, reflejo de una situación económica que impacta de lleno en los pequeños y medianos emprendimientos.

La caída del consumo, el aumento sostenido de costos operativos y la difícil coyuntura general continúan afectando a los comerciantes locales, muchos de los cuales se ven obligados a cesar sus actividades tras años de trayectoria. En este contexto, la despedida de “Mi Marca” no solo marca el fin de un negocio, sino también la pérdida de un punto de encuentro tradicional para la comunidad.