Correo Argentino envió 400 telegramas en todo el país

Desde el gremio de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones advierten sobre un plan de ajuste que podría alcanzar a 900 trabajadores.

Los trabajadores del Correo Argentino entraron en estado de “alerta y asamblea” por las amenazas de despidos y el envío de telegramas a 400 empleados de todo el país. El secretario General de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT), Alberto Cejas, explicó que el 7 de abril pasado comenzaron con el reclamo de “reapertura de paritarias”, “ya que un salario de un trabajador de correo con cinco años de antigüedad está en los 700.000 pesos, cifra que, obviamente, no alcanza en absoluto para nada”.

“En ese reclamo que vinimos haciendo todos estos días, nos encontramos con la respuesta de la empresa de empezar a mandar telegramas de despido”, sostuvo Cejas, en diálogo con Víctor Hugo Morales y el equipo de La Mañana en Radio 750.

Según contó el titular de FOECyT, son 400 los telegramas enviados por la empresa estatal en todo el país. No obstante, señaló que, según “trascendidos”, Correo Argentino piensa echar a 900 empleados, una situación que calificó como “muy preocupante”.

“En 2025 la empresa se despojó de siete mil empleados de una planta de 18.000. Todo ese trabajo se vio recargado en los 11.000 trabajadores que quedaron. Todo ese esfuerzo que se ha hecho para una empresa que ahora es superavitaria no se ve reflejado en los trabajadores, sino por el contrario: no solamente que nos ponen un cepo en las paritarias, sino que ahora pretenden ponernos un bozal para callarnos y no gritar las injusticias que nos están pasando”, advirtió.

Las medidas de fuerza incluyen “trabajo a reglamento” y un paro total de actividades por 48 horas para los días 4 y 5 de mayo, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Además, se realizaron denuncias pertinentes ante el Ministerio de Trabajo y los asesores legales del gremio preparan un amparo.