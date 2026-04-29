Quién es el empresario abucheado por estudiantes en el Movistar Arena

Ariel Sbdar es uno de los fundadores de Cocos Capital y en su momento destacó el lanzamiento de la criptoestafa Libra por parte de Javier Milei.

“¿Entienden que el $LIBRA de Milei ya vale más que muchísimas compañías argentinas?”, escribió Ariel Sbdar en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei era el primero en promocionar la estafa de la criptomoneda Libra. No fue el único mensaje a favor del proyecto ni en apoyo al Gobierno Nacional, y un grupo de estudiantes se lo hizo sentir en una charla en el Movistar Arena en la que fue abucheado este martes.

Ariel Sbdar es el CEO y cofundador de Cocos Capital, una plataforma de inversiones que lanzó en noviembre de 2020. Nacido en Corrientes, llegó a Buenos Aires en 2010, con 18 años, y se graduó como licenciado en Economía Empresarial por la Universidad Torcuato Di Tella, institución en la que formó parte del club de finanzas. También obtuvo un máster en Administración por la escuela de negocios HEC París, en Francia, con una especialización en fusiones y adquisiciones.

Según datos de la propia empresa, Cocos es un grupo financiero argentino fundado por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar con unos 200 empleados, activos por más de US$2000 millones y que cuenta con casi 2 millones de usuarios que operan desde su plataforma digital.

Antes de la creación de su propia firma, Sbdar desarrolló una trayectoria en diversas entidades del sistema financiero. Se desempeñó como asociado de fusiones y adquisiciones en el Banco Macro y ocupó el cargo de jefe de estrategia en el Banco Industrial (BIND). Asimismo, cumplió funciones en la mesa de dinero de Allaria Ledesma, donde se especializó en la estructuración de deuda y el análisis de bonos soberanos.

En sus redes sociales suele dar clases de finanzas, pero también es una suerte de coach motivacional que asegura que “era infeliz en la certidumbre y es feliz en la incertidumbre”.

Pregona un discurso meritocrático en el que destaca que llegó a Buenos Aires “sin nada” y que todo lo que consiguió fue sin que “nadie le regale nada”.

“Pocas veces estuve tan optimista como ahora, Argentina está viviendo una reconversión tremenda”, aseguró esperanzado en una entrevista televisiva reciente. Allí destacó el crecimiento de las exportaciones de Energía en contraposición con lo que ocurría en 2023, como si todo hubiera sido un proceso que mágicamente inició en 2025 y no el resultado de una política de Estado a largo plazo que atravesó diferentes gobiernos.

Ese “proceso de reconversión”, al que el Gobierno llama destrucción creativa, es un eufemismo para esconder los más de 300 mil puestos de trabajo que se perdieron en el sector privado registrado. Industria, Comercio y Construcción, generadores de casi la mitad de los trabajos, caen, mientras los ganadores del modelo, Agro y Energía, sólo emplean al 10% de los asalariados registrados.

EL ABUCHEO QUE SUFRIO EN EL MOVISTAR ARENA

Este martes el empresario fue protagonista de un incidente durante su participación en la Experiencia Endeavor Sub20, un evento anual organizado para alumnos de los últimos años del secundario. En el estadio Movistar Arena, Sbdar fue abucheado y silbado al inicio de su exposición sobre inteligencia artificial y herramientas de finanzas personales. Los jóvenes interrumpieron la charla con cánticos de “la Patria no se vende” y reclamos vinculados a su actividad en redes sociales.

La reacción de los estudiantes está relacionada con la promoción que Sbdar realizó del token $LIBRA y de su apoyo al Gobierno Nacional. En su momento, el CEO destacó que este activo digital, promocionado por el presidente Javier Milei, supuestamente superaba en valor a diversas compañías argentinas.

Sin embargo, el lanzamiento del token resultó ser una estafa que derivó en pérdidas millonarias para los inversores, a costa de la ganancia de los pocos que retiraron los activos a los pocos minutos de lanzado el proyecto, y motivó el inicio de una investigación judicial contra el mandatario.

Finalmente, Sbdar se fue sin dar la charla. “No pude dar la charla, y eso es una oportunidad que se pierde para muchos jóvenes que estaban ahí con ganas de aprender y participar. Me escribieron varios que se quedaron con esa expectativa”, expresó sobre lo ocurrido.