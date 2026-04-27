El informe mensual de la Universidad Di Tella registró nuevamente una caída en la evaluación de la gestión nacional en abril, que profundizó la tendencia de los meses anteriores. El ítem Eficiencia fue el más cuestionado.

La confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes consecutivo en abril de 2026, según el índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

La contracción de 12,1% respecto de marzo es la más pronunciada de las cuatro caídas registradas en lo que va del año, y supera con amplitud los retrocesos de enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%). En términos interanuales, el índice acumula una baja de 13,2% frente al mismo período de 2025. La caída acumulada desde diciembre de 2025 asciende a 17,9%, lo que ubica al promedio de la gestión de Javier Milei en 2,42 puntos, el registro más bajo desde el inicio de su mandato.

No obstante, el nivel de abril se sitúa por encima del valor que exhibió la gestión de Alberto Fernández en el mismo mes de 2022, cuando el ICG marcó 1,44 puntos, lo que representa una diferencia de 40,9% a favor de la administración actual. En tanto, el indicador quedó por debajo del registrado bajo la presidencia de Mauricio Macri en abril de 2018, cuando el índice alcanzó 2,07 puntos, una diferencia de -2,1% respecto del valor actual.

El valor de 2,02 puntos del ICG en abril marca la caída más brusca desde diciembre de 2025 y el nivel más bajo de la gestión Milei.

Los cinco componentes del ICG presentaron variaciones negativas en abril, y todos alcanzaron sus valores más bajos del año. Honestidad se mantuvo como el subíndice de mayor valor, con 2,50 puntos, aunque retrocedió 8,4% frente al mes anterior. Capacidad también descendió, con una variación de -2,0%. El componente de Eficiencia registró el mayor descenso mensual, al caer 21,4% hasta ubicarse en 1,87 puntos, el segundo valor más bajo durante la presidencia de Milei, superado únicamente por el de septiembre de 2025.

La Evaluación general del gobierno se desplomó 17,2%, hasta 1,64 puntos, mientras que la Preocupación por el interés general retrocedió 13,9%, hasta 1,61 puntos.

Fuente: Infobae