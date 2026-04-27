Un bebé rodó 15 metros en el Cerro Ventana tras desprenderse su mochila de trekking

El incidente ocurrió en el Cerro Ventana, en Bariloche, cuando el soporte donde trasladaban al niño se soltó.

Un matrimonio ruso realizaba una travesía por el cerro Ventana cuando, por motivos que se desconocen, se desprendió la mochila portatabebé, en la que trasladaban al hijo de un año y medio. La criatura rodó 15 metros y sufrió distintos golpes. Iniciaron actuaciones judiciales por presunta negligencia.

El hecho ocurrió durante la tarde en el tradicional recorrido de montaña, cerca de Bariloche.

Por motivos que se investigan, la mochila en la que la mamá transportaba al pequeño se desprendió del cuerpo y cayó, provocando la caída de la criatura, informó Económicas Bariloche. De acuerdo a lo que manifestaron los papás, la caída fue de unos 15 metros, en los que se desplazó rodando.

Cuando lo rescataron, notaron que tenía un sangrado en la nariz y múltiples escoriaciones en la cabeza y el rostro. El soporte en el que lo llevaban amortiguó el impacto.

Junto a otras personas que realizaban la misma caminata, los progenitores trasladaron a la criatura hasta el inicio del sendero, luego de caminar varios kilómetros, donde se encontraron con los rescatistas, que habían tomado conocimiento del incidente.

Personal policial, de Protección Civil, Parques Nacionales y del nosocomio local acudieron al lugar y asistieron a la criatura, que fue derivada al Hospital público donde fue sometido a distintas prácticas médicas. Está fuera de peligro.

Sin embargo, la fuerza policial inició actuaciones judiciales por el episodio, bajo la carátula de presunta negligencia. En el marco de las mismas, los uniformados de la Comisaría 42 secuestraron la mochila en la que transportaban al bebé para ser sometida a peritajes.