El primero de mayo se celebra el Día del Trabajador y hay fin de semana largo en la Argentina.

Se viene un nuevo fin de semana largo: cuántos feriados quedan en 2026

Se viene un fin de semana largo, el que comenzará con el feriado del viernes primero de mayo, y luego habrá que esperar hasta junio para otras “mini-vacaciones”.

El próximo fin de semana largo llega ahora en mayo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, comenzando este viernes que viene, por el Día del Trabajador.__

Todos los fines de semana largos que quedan en 2026

A lo largo del año todavía quedan varias oportunidades para descansar:

Mayo: del viernes primero al domingo 3.

Junio: del sábado 13 al lunes 15 (por el traslado del feriado de Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)

Julio: Del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12 (viernes 10 feriado puente)

Agosto: del sábado 15 al lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)

Octubre: del sábado 10 al lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional)

Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (fin de semana largo extendido por día no laborable + Día de la Inmaculada Concepción de María)

Feriados inamovibles que quedan en 2026

1 de mayo

25 de mayo

20 de junio

9 de julio

8 de diciembre

25 de diciembre

Feriados trasladables

15 de junio (por el 17 de junio)

17 de agosto

12 de octubre

23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

10 de julio

7 de diciembre