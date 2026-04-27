Mencionan fotos de cinco madres con la esposa de Adorni en Madrid. Conflicto en el chat del colegio.

Los Adorni habrían invitado a Madrid y Disney a padres de la escuela de sus hijos

La comunidad educativa de la escuela que utilizan los Adorni está conmocionada y podrían abrir un nuevo escándalo si trascienden los chats de los padres, que acumulan indignación por el cambio de estilo de vida del jefe de Gabinete desde que es funcionario público, confirmaron a LPO tres fuentes al tanto de la situación.

Como producto de esa incomodidad, el grupo de WhatsApp que utilizaban los padres del establecimiento educativo de gestión privada típico de clase media, se terminó partiendo. Ahora, según comentaron las fuentes, hay uno donde solo se habla de cuestiones operativas y otro donde se despachan con críticas filosas contra Adorni.

El problema se habría generado cuando una de las madres afirmó que Bettina Angeletti, la pareja del vocero que terminó siendo justamente la razón por la que se destapó la olla, estaba de vacaciones en Madrid junto a otras cinco madres del colegio. El hallazgo fue casual, al toparse en Instagram con la foto de las mujeres en la capital española.

La especulación de las familias que se abrieron un chat paralelo al oficial es que el matrimonio Adorni habría financiado el viaje, en una prodigalidad similar a la que exhibió el jefe de Gabinete con su viaje con invitados a la isla paradisíaca de Aruba, donde desembolsó más de 15 mil dólares en cash, que hoy investiga la justicia.

Pero los chimentos de la escuela no se detienen allí. Las dos jubiladas que le vendieron el departamento al funcionario serían, en realidad, abuelas de chicos del colegio.

El razonamiento elaborado por parte de la comunidad de la escuela indicaría que la pareja Adorni-Angeletti habría buscado congraciarse con los padres con las supuestas invitaciones a viajes. De hecho, también se menciona una escapada a Disney, gracias al meteórico ascenso social del actual jefe de Gabinete.