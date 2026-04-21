Un nuevo departamento de Manuel Adorni está a la venta

Esta venta se conoce en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete.

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni suma un nuevo capítulo a las discusiones de su patrimonio. En esta ocasión, se conoció que puso en venta un departamento de la ciudad de La Plata.

La propiedad, ubicada en calle 48 entre 6 y 7, en pleno casco urbano, tiene un origen documentado: una donación de su madre en 2016. El departamento figura en las declaraciones patrimoniales del funcionario con un valor de $1.169.256 (cerca de U$S 800), pero lejos está el valor con el que figura la unidad en el mercado.

El jefe de Gabinete busca vender su departamento por unos U$S 95.000. Según registros, el inmueble de 98 m² fue la vivienda personal del funcionario antes de saltar a la función pública.

Este negocio aparece justo en el momento en el que el también vocero presidencial está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, por dos operaciones inmobiliarias y costosos viajes desde que asumió su cargo como funcionario público.

Según registros, el departamento fue transferido por su madre, Silvia Pais, en 2016 y figura en las declaraciones juradas con una valuación fiscal de $1.169.256, equivalente a unos u$s800 entonces.

La unidad cuenta con living y comedor separados, cocina semi integrada con barra, balcón corrido al frente y una baulera. El edificio ofrece dos ascensores, gas natural y servicios completos, aunque exige modernización debido a que cuenta con alrededor de 50 años de antigüedad.

El patrimonio de Manuel Adorni bajo la lupa de la justicia

En paralelo, el nombre del funcionario quedó bajo la lupa por la evolución de su patrimonio. Según sus declaraciones juradas, al asumir en 2023 informó bienes por $11.600.000, cifra que escaló a $61.000.000 en pocos meses y superó los $100.000.000 en 2024.

En las últimas semanas, el jefe de Gobierno es investigado por el fiscal Gerardo Pollicita por su departamento del barrio porteño de Caballito, el cual fue completamente renovado y se busca conocer si ya estaba refaccionado o "a estrenar" cuando concretó la operación.

El departamento ubicado en la calle Miró al 500 fue vendido a un precio declarado de US$230 mil. El mismo fue adquirido por Adorni a dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, por 230.000 dólares, apenas seis meses después de que ellas lo compraran por 200.000. Lo llamativo para los investigadores es que el funcionario solo pagó un adelanto de 30.000 dólares y mantiene una deuda hipotecaria con las mujeres por el resto.

También se conoció que otras dos mujeres, una ex policía y su hija, fueron puestas por Adorni como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Molina es una comisario retirada y aportó 85.000 dólares. Su hija, que es contadora pero no ejerce porque se encuentra en actividad dentro de la fuerza, prestó los 15.000 restantes. El ministro coordinador se comprometió a devolver el dinero en dos años, con un interés anual del 11%. Al principio, el funcionario del gobierno libertario pagó cuotas -por esos intereses- de 900 dólares, gasto con el que cargó desde noviembre de 2024. Actualmente el pago mensual se redujo a 600 dólares, luego de que Adorni cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares. Así, la deuda remanente del jefe de Gabinete es de 70.000 dólares, y vence en noviembre de 2026.