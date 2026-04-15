Claudia Sbabo fue primera en declarar ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa en la que se investiga cómo Manuel Adorni pudo adquirir tantas propiedades en poco tiempo.

Una de las jubiladas declaró que la venta del departamento fue un negocio de su hijo

Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete Manuel Adorni, declaró este miércoles en Comodoro Py que desconoce los detalles de la venta del departamento de Caballito, una de las propiedades investigadas en la causa por enriquecimiento ilícito.

Según aseguró, quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron su hijastro Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, la acreedora del otro 50%.

Las jubiladas le vendieron a Manuel Adorni el departamento en el que vive, en el barrio porteño de Caballito, y aceptaron postergar el cobro de 200.000 dólares como parte de la operación.

Sbabo llegó a los tribunales de Comodoro Py pasadas las 7 de la mañana. El trámite de su declaración se extendió hasta casi las 11, cuando salió escoltada por efectivos de la Policía Federal y a la fiscalía de Gerardo Pollicita ingresó Viegas.

Sbabo sostuvo ante el fiscal que no recordaba los detalles de la operación, de la que se encargó Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. La mujer afirmó que confiaba en Feijoo, que este conocía a Adorni y que además la había asesorado en otras operaciones inmobiliarias.

Sostuvo también que el dinero con el que compró el departamento de Caballito provenía de sus ahorros, según una fuente al tanto de la declaración.