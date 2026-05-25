La denuncia penal contra el legislador de LLA Santiago Santurio sostiene que obtuvo un préstamo hipotecario por USD 239 mil del Banco Nación pese a no contar con los requisitos habituales del banco.

El libertario que pasó de chofer de Uber a dueño de una casa de USD 300 mil

El diputado libertario Santiago Santurio quedó en el centro de una denuncia penal que apunta al otorgamiento de un crédito hipotecario millonario del Banco Nación. La presentación fue realizada por la diputada Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, quien cuestionó la evolución patrimonial del legislador y las condiciones bajo las cuales accedió al préstamo.

Según la denuncia, Santurio obtuvo un crédito por 239 mil dólares para adquirir una vivienda valuada en alrededor de USD 300 mil en un barrio cerrado de Villa Ballester. El inmueble, de acuerdo al escrito judicial, cuenta con quincho y espacio suficiente para realizar “eventos sociales de envergadura”.

La presentación también pone el foco sobre la situación económica previa del diputado. Allí se sostiene que hasta diciembre de 2023 trabajaba como docente y manejaba Uber para complementar ingresos. “Su perfil económico era el de un docente que debía complementar sus ingresos formales con trabajo en aplicaciones de movilidad para alcanzar la subsistencia familiar”, señala el texto citado en la denuncia.

Pagano afirmó que el salto patrimonial se produjo en menos de dos años desde el inicio de su mandato legislativo. Además, advirtió que Santurio no habría contado con los fondos necesarios para cubrir el anticipo exigido para acceder al crédito hipotecario.

Otro de los puntos cuestionados es el nivel de endeudamiento. La denuncia sostiene que la deuda bancaria del diputado pasó de unos 6,7 millones de pesos a más de 303 millones en apenas un mes, durante julio de 2025.

En paralelo, el escrito remarca que la cuota mensual del préstamo representaría cerca del 48% de los ingresos netos del grupo familiar, una cifra que supera ampliamente el límite del 25% que suele aplicar el propio Banco Nación para este tipo de operaciones.

La presentación judicial también menciona a María Celina Aguilar Bugeau, esposa de Santurio y madre de su quinto hijo, sobre quien asegura que “no posee inscripción activa ante ARCA y no exterioriza ante la administración tributaria ingreso formal alguno”.

Santurio integra el espacio interno libertario conocido como Las Fuerzas del Cielo y aparece mencionado junto a otros dirigentes y funcionarios cercanos al gobierno nacional que también habrían accedido a créditos millonarios del Banco Nación. Entre ellos figuran Felipe Núñez, Federico Furiase, el funcionario Juan Doe y los diputados Mariano Campero y Lorena Villaverde.