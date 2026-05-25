25 de Mayo: Milei difundió un video en versión Lego junto a Belgrano

El Presidente compartió una animación creada con Inteligencia Artificial donde aparece junto a Karina Milei y Manuel Belgrano en el balcón de la Casa Rosada. El material mezcla símbolos patrios con consignas libertarias.

El presidente Javier Milei publicó este 25 de Mayo un video realizado con Inteligencia Artificial que lo muestra junto a su hermana, Karina Milei, y a Manuel Belgrano en una recreación con estética Lego. La pieza audiovisual, difundida en su cuenta de Instagram bajo el mensaje “VIVA LA PATRIA...!!! VLLC!”, rápidamente generó repercusiones por la mezcla de símbolos patrios argentinos con referencias culturales extranjeras.

El video imagina a Belgrano viajando desde 1810 hacia la actualidad para descubrir “cómo se verá la Argentina en el futuro”. En la secuencia aparece un DeLorean —el auto convertido en ícono de la saga Volver al Futuro— mientras suena la Marcha de San Lorenzo. Luego, el prócer desembarca en una Plaza de Mayo colmada de banderas argentinas y carteles con consignas libertarias antes de subir al balcón de la Casa Rosada junto al mandatario.

La utilización de figuras globales de la cultura pop, como los muñecos Lego y el vehículo de una película estadounidense, terminó desplazando parte del eje histórico de la conmemoración y abrió cuestionamientos sobre el tono elegido para una fecha vinculada al origen patriótico argentino. La puesta en escena combinó elementos de entretenimiento digital y referencias extranjeras con uno de los hitos centrales de la historia nacional.

En las imágenes también se observa a Milei y a Karina Milei saludando a la multitud desde el balcón presidencial, mientras el video concluye con la frase: “Siguiendo el camino de nuestros próceres. Feliz 25 de Mayo a todos los argentinos”.

La publicación volvió a mostrar el lugar central que ocupan las redes sociales y los contenidos generados con Inteligencia Artificial en la estrategia comunicacional del Gobierno, incluso en fechas de fuerte carga simbólica para la historia argentina.