Procesaron a Patricio Albacete por violencia de género y le trabaron un embargo

La Justicia avanzó contra el exjugador de Los Pumas tras la denuncia presentada por su exesposa, Pamela Pombo. La causa incluye acusaciones por lesiones, privación ilegítima de la libertad y un contexto de violencia sostenida.

El exrugbier Patricio Albacete fue procesado por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas, en el marco de la denuncia impulsada por su exesposa, Pamela Pombo. La resolución judicial fue dictada sin prisión preventiva, aunque incluyó un embargo de 30 millones de pesos sobre los bienes del exdeportista.

La medida se apoya en una investigación que reunió al menos cinco episodios de violencia física y un hecho de hostigamiento. Según el fallo, los hechos no podían interpretarse de manera aislada, sino como parte de una dinámica de agresiones reiteradas dentro de la relación.

En la resolución, el magistrado sostuvo que existían elementos suficientes para considerar acreditados los delitos investigados tanto desde el plano objetivo como subjetivo. Además, remarcó que el vínculo estaba atravesado por situaciones de intimidación, control y violencia física sostenida en el tiempo.

La denuncia penal había sido presentada por Pombo a fines de abril. En ese momento, la modelo acusó a Albacete de violencia de género y tentativa de homicidio. También hizo pública la situación a través de redes sociales, donde difundió grabaciones con escenas de extrema tensión y episodios de agresión ocurridos en el ámbito doméstico.

La relación entre ambos se había formalizado en diciembre de 2024 con un casamiento civil y una celebración realizada en Pilar. Sin embargo, la convivencia se deterioró rápidamente y la separación definitiva llegó en enero de este año, pocas semanas después de la boda.

En su presentación judicial, Pombo afirmó que el nivel de violencia fue creciendo pese a los intentos por recomponer la relación mediante terapia de pareja. Entre los hechos denunciados, mencionó un presunto intento de asfixia, situación que derivó en la acusación por tentativa de homicidio agravado.