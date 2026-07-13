Fue en una vivienda de la calle Cabo Valdéz. El sospechoso intentó ocultarse en el patio de la casa y se resistió violentamente.

Agredió a su pareja y atacó a policías en el barrio Isidro Quiroga

Un hombre de 30 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en el barrio Isidro Quiroga, acusado de agredir físicamente a su pareja y de resistirse con violencia al accionar policial durante un procedimiento por violencia familiar.

El hecho se registró alrededor de las 4:20 del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Cabo Valdéz al 2600, luego de que personal de la Comisaría Seccional Quinta acudiera al lugar tras un llamado de emergencia realizado por una familiar de la víctima. Según informaron fuentes policiales, la mujer solicitó auxilio luego de que sus sobrinos le advirtieran que su tía estaba siendo golpeada por su pareja.

Al arribar al domicilio, los efectivos escucharon los pedidos de ayuda provenientes del interior de la vivienda. Tras ingresar al inmueble, comenzaron una inspección para localizar al agresor, quien se había ocultado en el patio trasero.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre salió de manera sorpresiva desde un pequeño galpón y arremetió contra los uniformados, lanzando golpes de puño y patadas para evitar su detención.

Frente a la resistencia, el personal policial aplicó la fuerza mínima e indispensable para reducirlo y colocarle las esposas. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecía alojado a la espera de la audiencia de control de detención.

En tanto, la víctima fue acompañada hasta la Comisaría de la Mujer, donde radicó la denuncia correspondiente para dar inicio a las actuaciones judiciales por el hecho de violencia de género.