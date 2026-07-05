El episodio ocurrió esta mañana en una casa ubicada sobre avenida Polonia, en barrio San Cayetano.

Agredió a su pareja y aunque ella no lo denunció, igual fue preso

Un joven de 26 años fue aprehendido durante la mañana de este domingo en el barrio San Cayetano, acusado de agredir físicamente a su pareja en una vivienda ubicada sobre avenida Polonia al 2300.

El procedimiento se inició tras un llamado al servicio de emergencias, que alertó sobre un episodio de violencia de género. Personal de la Comisaría Seccional Sexta se dirigió al lugar y, al arribar, entrevistó a la víctima, una mujer de 29 años.

Según el relato brindado a los efectivos, momentos antes ambos habían regresado de un local bailable cuando el hombre comenzó a golpearla con puños y la empujó al suelo durante una discusión.

Si bien la mujer manifestó que no deseaba instar la acción penal y solicitó que el personal policial se retirara del domicilio, los uniformados resolvieron intervenir de oficio debido a la gravedad de los hechos denunciados.

Como resultado del procedimiento, el presunto agresor, identificado por sus iniciales L.T.G., de 26 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.