Detuvieron a un hombre por agredir a su pareja

Fue en el barrio San Isidro Labrador y el agresor tiene 34 años. Su pareja, de 30, lo denunció ante la Policía por haberla golpeado.

Sucedió sobre las 18:50 horas del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta intervinieron en un hecho de lesiones en contexto de violencia de género ocurrido en el barrio San Isidro Labrador.

La intervención se originó tras una comunicación del Centro de Monitoreo, desde donde se requirió presencia policial en la zona a raíz de una pelea de pareja. Al arribar la comitiva, los uniformados observaron en la vía pública a una mujer de 30 años.

La denunciante manifestó ante los agentes que minutos antes había sido agredida por su pareja. Al mismo tiempo, exhibió su rostro con un notorio color rojizo, el cual indicó que era producto de un golpe a mano abierta que le propinó el individuo.

Frente a la evidencia y el testimonio de la víctima, el personal policial procedió a la inmediata detención del sindicado como autor del hecho, quien en ese momento se encontraba en el patio delantero de la vivienda. Las actuaciones estuvieron a cargo del oficial Almendra.