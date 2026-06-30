Cecilia Ce habló en público después de la acusación contra Nacho Levy

La escritora criticó los discursos que apuntan contra las víctimas por sobre los victimarios y los tiempos que toman para realizar las denuncias.

La sexóloga Cecilia Ce compartió en sus redes sociales un video sobre una de sus últimas presentaciones teatrales, en donde por primera vez dirigió a la audiencia una reflexión sobre la denuncia pública que realizó contra su ex pareja, el referente social Nacho Levy, por violencia psicológica.

“Es muy difícil esto para mí. Voy a tratar de decirlo sin llorar, pero si lloro, lloro. No pasa nada”, decía la escritora ante su público.

En principio, la especialista en relaciones sexoafectivas contó que en los últimos días no pudo despegarse de la presión social por la mera denuncia pública y los posteriores juicios machistas y gestos de revictimización de parte de algunos usuarios.

Se refería a quienes criticaron que siendo psicóloga y trabajando asiduamente sobre vínculos disfuncionales no haya advertido las señales de violencia que perpetuó su entonces pareja.

Pero, ante las críticas, replicó: “A mí no me van a hacer sentir vergüenza de haber querido amar. Creo que se trata de eso. Que la podés pasar como el ojete, pero creo que no tiene nada de malo haber querido amar. Quiero darles ese mensaje: hay que dar amor. Que no nos saquen la ternura“.

Luego citó el video con la leyenda que promovió Giséle Pelicot, la francesa que denunció por violaciones múltiples a más de 50 hombres y a su esposo por dormirla con somníferos y violarla y prostituirla a extraños: “Que la vergüenza cambie de bando”.

En relación al video, horas antes había compartido otra reflexión en sus historias de Instagram, donde apuntaba contra quienes acusan a la víctima por no haber registrado las señales de violencia machista a pesar del preparamiento académico o cultural.

“Y si en realidad no la ves (en realidad ves y no ves) es porque es realmente difícil que quien no tiene esos rasgos pueda imaginar que la otra persona esté construyendo semejante arquitectura del daño por detrás. Eso también duele porque te roban la inocencia“, apuntó.

Las acusaciones contra Levy se suscitaron la semana pasada, cuando la escritora Cecilia Ce, quien en diciembre pasado confirmó su relación con el referente social, compartió en sus historias de Instagram unas publicaciones referidas a mecanismos de acoso y manipulación psicológica.

Aunque la sexóloga no apuntaba hacia nadie en particular, sus posteos despertaron sospechas sobre a quién se refería. Y cuando sus seguidores notaron que la influencer había eliminado el contenido referido a Levy, se desató el rumor de que estaba emitiendo una denuncia indirecta en contra del periodista.

Finalmente, fue La Garganta Poderosa la que confirmó que la influencer fue víctima de algún tipo de violencia machista al anunciar la desvinculación del referente y fundador del organismo.

En el texto, difundido en X, sus integrantes manifestaron que se vieron en la necesidad de activar el “protocolo de género” y “avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización” porque no miraban “para otro lado” ni relativizaban “los hechos”.

Y fueron categóricos al afirmar que “lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización”.