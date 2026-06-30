El delantero comodorense reconoció su error luego de ser filmado jugando un torneo amateur mientras entrena apartado del plantel profesional. Habló con la dirigencia de River y evitó una posible sanción.

Tras la polémica, Subiabre pidió disculpas a River por el video que se viralizó

El delantero comodorense Ian Subiabre pidió disculpas a la dirigencia de River Plate luego de la polémica generada por un video en el que se lo observa disputando un partido de un torneo Intercountry mientras se encuentra apartado del plantel profesional.

Las imágenes se viralizaron durante el fin de semana y generaron malestar en el club, ya que el futbolista continúa bajo contrato y su participación en un certamen amateur implicaba un riesgo de lesión.

Ante esa situación, el atacante decidió comunicarse con la presidencia de River para reconocer su error y ofrecer disculpas. Durante la conversación, explicó que actuó por decisión propia, sin consultar previamente a su entorno, y aseguró que no imaginó que su participación pudiera derivar en un conflicto con la institución.

Por el momento, el episodio no tendrá mayores consecuencias y, tras las explicaciones brindadas por el jugador, River no avanzaría con una sanción disciplinaria.

Subiabre, de 19 años y surgido de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, no forma parte de los planes del entrenador Eduardo Coudet para el próximo semestre y continúa entrenando de manera diferenciada mientras se define su futuro deportivo.

Desde el club esperan recibir una oferta que permita concretar su transferencia. El delantero debutó en Primera División en 2024 y acumula 44 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que convirtió tres goles y brindó tres asistencias. Además, integró la Selección Argentina Sub-20 que disputó el Sudamericano 2025 y fue subcampeona del mundo en la categoría.