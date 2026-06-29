El delantero comodorense Subiabre podría ser multado por jugar un torneo amateur

El futbolista comodorense Ian Subiabre volvió a ser noticia, aunque esta vez fuera de las canchas profesionales.

El delantero fue visto disputando un partido de un torneo intercountry mientras continúa entrenándose de manera diferenciada y sin formar parte de los planes deportivos para el próximo semestre.

Las imágenes del encuentro se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron malestar en el club, que analiza aplicarle una sanción económica por haber participado en una competencia amateur mientras mantiene contrato vigente como futbolista profesional.

Según trascendió, la principal preocupación de la dirigencia radica en el riesgo de sufrir una lesión fuera del ámbito autorizado por la institución, una situación que podría representar un incumplimiento de las obligaciones contractuales del jugador.

Durante el encuentro, además, Subiabre protagonizó algunos cruces verbales con rivales que le recordaban su presente deportivo.

El delantero de 19 años, surgido futbolísticamente en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, tiene contrato hasta diciembre de 2028, aunque ya fue informado de que deberá buscar una nueva institución para continuar su carrera.

En las últimas semanas recibió una oferta del Midtjylland de Dinamarca cercana a los cuatro millones de euros, propuesta que finalmente no prosperó.

Desde su debut en Primera División, Subiabre disputó 44 partidos oficiales, convirtió tres goles y aportó tres asistencias, consolidándose como una de las principales promesas surgidas del fútbol chubutense.

Ahora, mientras define su futuro deportivo, su participación en un torneo amateur abrió un nuevo frente que podría derivar en una sanción disciplinaria por parte de la institución.