Diego Verriello tuvo un domingo inolvidable en el Top Race

El piloto de Mar del Plata, tras hacer la pole y dominar la carrera sprint, este sábado alcanzó su primera victoria en la categoría que se presentó en San Nicolás.

En un domingo gris y con la pista húmeda por la lluvia que cayó por la mañana, se disputó la 5ª final del año del 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina en el autódromo de San Nicolás Ciudad Circuito “Juan María Traverso”, donde Diego Verriello fue el máximo exponente del fin de semana al quedarse con la pole, con el sprint y con la final con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición. Luego de dominar de principio a fin en la carrera, el piloto de Mar del Plata alcanzó su primer triunfo en el Top Race.

Con procedimiento de pista húmeda, se puso en marcha la competencia con Diego Verriello siendo el líder, mientras que atrás el piloto que más avanzaba era Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport luego de largar desde el quinto lugar. El representante de Almafuerte, Córdoba, se ponía en el tercer lugar luego de dos maniobras sobre Carlos Guttlein y Nereo Queijeiro.

Uno que buscaba recuperar posiciones era Roberto Lobay que largaba tercero, pero un trompo en la primera curva lo hacía caer al séptimo lugar.

Con tres vueltas cumplidas, salía el auto de seguridad luego del despiste de Pedro Mariezcurrena. Al giro siguiente, la carrera se reanudaba con un Ciarrocchi que buscaba ponerse más cerca de Diego Verriello, luego de superar por dentro a Traverso en la última curva del trazado nicoleño. Otro que aprovechaba a avanzar era Nereo Queijeiro que se ponía tercero.

Hasta que llego un momento de mucha tensión. En la última curva Marcelo Ciarrocchi hacía un trompo luego de un toque de Nereo Queijeiro cuando intentó hacerle “la tijera” a Verriello. Este toque los dejaba a ambos en el tercer y cuarto puesto, mientras que Traverso avanzaba nuevamente al segundo puesto.

Sobre el final, Ciarrocchi recuperó el segundo lugar y fue en busca de la punta. En la última curva intentó pasarlo por afuera a Verriello pero el marplatense se defendió y aguantó la posición. Por esta maniobra, los autos se rozaron y Ciarrocchi se puso de costado casi perdiendo el control del Ford Mondeo.

Llegó la bandera a cuadros, y la victoria fue para Diego Verriello con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición completando las 15 vueltas con un tiempo de 27m14s245/1000 a una velocidad promedio de 141.621 km/h. Marcelo Ciarrocchi finalizó segundo con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport a 5.280/1000 y tercero Juan Pablo Traverso con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición a 7.497/1000, dándole el “1-3” al equipo de Christian Martínez y subiendo al podio corriendo de local.

La Copa Master tuvo como ganador a Alejandro Irazusta con el Lexus #92 del LFB Racing Team, mientras que el podio lo completaron Federico Montans (Lexus #26 – JM Motorsport) y Andrés De Vega (Toyota Corolla #99 – JLS Motorsport-Corsi Sport).

Diego Verriello, ganador de la 5º fecha del Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina, comentó: "Tengo que agradecer al equipo Octanos Competición por el auto que me dieron, luego de que las condiciones climáticas cambiaran toda la pista, que por momentos se hizo difícil transitar. Por suerte supimos sobrellevar la situación para lograr un triunfo muy importante en la lucha por el campeonato".

Con 5 fechas, el 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina lo lidera Marcelo Ciarrocchi (Halcón Motorsport) con 124 puntos, seguido por Diego Verriello (Octanos Competición) con 96, Nereo Queijeiro (Octanos Competición) con 92, Juan Pablo Traverso (Octanos Competición) con 91 y quinto Federico Montans (JM Motorsport) 47 unidades.