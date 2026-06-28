Jorge Newbery goleó y es nuevo líder del Apertura A

Fue 5-1 a Próspero Palazzo. General Saavedra empató con Petroquímica y resignó la punta, mientras que la CAI igualó con USMA. Ganaron Huracán, Rada Tilly y Deportivo Sarmiento.

Jorge Newbery se convirtió este domingo en el nuevo líder del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Lobo” se hizo fuerte en su Madriguera y le ganó 5-1 a Próspero Palazzo con dos goles de Oscar Marchant, mientras que los restantes fueron obra de Lucas Villalba, Fabián Garay y Tahiel Cárcamo. El descuento del “Aguilucho” lo marcó Gabriel Campos.

De esa manera, el cuadro de Edgardo Gordillo se adueñó de la cima del campeonato ya que General Saavedra, quien venía como líder, resignó ese privilegio al empatar de visitante 1-1 ante Petroquímica.

Jorge “Popi” Lasso había abierto la cuenta para el “Verdolaga” en Kilómetro 8, mientras que Brian Vega puso el empate para el equipo del Parque.

Por su parte, Comisión de Actividades Infantiles igualó -en cancha de Caleta Córdova- sin goles con Unión San Martín Azcuénaga. El “Azzurro” terminó con nueve porque fueron expulsados en el segundo tiempo, Gustavo Arce (13’) y su capitán Alejandro Manchot (34’).

Mientras tanto, Rada Tilly obtuvo un contundente triunfo de local al golear por 4-1 a Argentinos Diadema. Los goles del “Aurinegro” los marcaron Maximiliano Biasussi, Facundo Vilte, Ignacio Barrientos y Rodrigo Ledesma. El tanto del equipo de Kilómetro 27 lo anotó Marcos Rilo.

Además, Huracán le ganó en el Estadio Municipal de Km 3, al colista Deportivo Portugués por 1-0, con un tanto de Oscar Castro Gómez a los 42’ de la primera etapa y de esa manera se ubica a cinco de la cima.

Y en otro de los partidos jugados este domingo por la 15ª fecha, Deportivo Sarmiento le ganó en el “Pampa Zaldúa” 2-0 a Laprida con anotaciones de Bruno Lefipan y Cristian Méndez.

De esa manera, se fue un nuevo capítulo del torneo Apertura A del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Panorama de la 15ª fecha

DOMINGO 28

- Petroquímica 1 / General Saavedra 1,

- Jorge Newbery 5 / Próspero Palazzo 1.

- CAI 0 / USMA 0.

- Rada Tilly 4 / Argentinos Diadema 1.

- Huracán 1 / Deportivo Portugués 0.

- Deportivo Sarmiento 2 / Laprida 0.

Próxima fecha (16ª)

- Deportivo Portugués vs Laprida.

- Argentinos Diadema vs Deportivo Sarmiento.

- Próspero Palazzo vs Rada Tilly.

- USMA vs Jorge Newbery.

- General Saavedra vs CAI.

- Huracán vs Petroquímica.