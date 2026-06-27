Saavedra pone en juego la punta en Kilómetro 8

Visita este domingo a Petroquímica por la 15ª fecha del torneo Apertura A. Newbery recibe a Palazzo, la CAI a USMA, Huracán a Portugués y Sarmiento a Laprida. Los partidos inician a las 15.

General Saavedra, líder del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, tendrá este domingo una visita de riesgo cuando se presente en Km. 8 ante el local Petroquímica por el partido que se destaca de la 15ª fecha del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugará en cancha del “Verdolaga”, dará comienzo a las 15 -como el resto de los partidos- y tendrá el arbitraje principal de Maximiliano Selg.

Por su parte, su escolta Jorge Newbery recibirá a Próspero Palazzo, que marcha en el séptimo lugar de la tabla. El árbitro en “La Madriguera” será Sergio Corbalán.

El tercero en las posiciones es Comisión de Actividades Infantiles, que hará de local en cancha de Caleta Córdoba, ante el necesitado Unión San Martín Azcuénaga, que se encuentra penúltimo. El juez del partido será Diego Schooff.

Rada Tilly recibirá a Argentinos Diadema, con el arbitraje de Carlos Quintana, mientras que en el Estadio Municipal de Km 3, Huracán recibirá al colista Deportivo Portugués que busca no solo salir del fondo sino también ganar por primera vez en el torneo. Impartirá justicia Luis Fimiani.

La jornada también tendrá un interesante duelo que jugarán en el “Pampa Zaldúa”, el local Deportivo Sarmiento y Laprida. El encuentro será controlado por Gabriel Jarpa.

Cabe destacar que en todos los escenarios designados, la fecha se juega sin la asistencia de público visitante.

Programa de la 15ª fecha

DOMINGO 28 (15:00 Primera – 12:30 Reserva)

- Petroquímica vs General Saavedra.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Petroquímica.

- Jorge Newbery vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Cancha: Jorge Newbery.

- CAI vs USMA.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Caleta Córdova.

-Rada Tilly vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Rada Tilly.

- Deportivo Sarmiento vs Laprida.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

DOMINGO 28 (15:00 Primera – Reserva (a confirmar).

- Huracán vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Estadio Municipal.