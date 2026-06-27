Argentina se mide con Jordania sin Messi de titular

El partido de la última fecha del Grupo J del Mundial se jugará este sábado a las 23 en Dallas. La “Albiceleste” preservará a varios titulares para los 16vos. de final ante Cabo Verde.

Con una formación alternativa y con su capitán Lionel Messi en el banco de suplentes, la Selección Argentina de fútbol, ya clasificada a los 16avos. de final del Mundial, se medirá este sábado ante Jordania en el cierre de la fase de grupos.

El partido, que corresponde a la zona “J”, se jugará en el Stadium de Dallas, Estados Unidos, dará comienzo a las 23, y tendrá como árbitro al rumano István Kovács.

Para este duelo, el DT de la campeona del mundo, Lionel Scaloni, piensa en una rotación total en el equipo titular, con el objetivo de que futbolistas que no sumaron minutos en las dos primeras jornadas tengan protagonismo para llegar en óptimas condiciones a la siguiente instancia.

De esta manera, el único que podría mantenerse en la formación titular es Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero está completamente recuperado de la fractura de su dedo y tendrá una charla con Scaloni para determinar si va de la partida. Caso contrario, quien jugaría es Gerónimo Rulli.

En la defensa se esperan cuatro cambios. Gonzalo Montiel regresaría a la titularidad por Nahuel Molina en la banda derecha, mientras que Nicolás Tagliafico hará lo propio por la izquierda en lugar de Facundo Medina. La zaga central estará compuesta por Nicolás Otamendi con Marcos Senesi. Cristian “Cuti” Romero no estará por lesión. Pasando a la mitad de la cancha, Scaloni piensa en un doble cinco que estará compuesto por Leandro Paredes y Exequiel Palacios. Más adelantado, en lugar de Lionel Messi, aparecerá Nicolás Paz, en su primera titularidad en esta Copa del Mundo, junto a Giovani Lo Celso.

Finalmente, la delantera estará compuesta por dos futbolistas de Atlético de Madrid. Giuliano Simeone jugará por la banda derecha, mientras que como referencia de área estará Julián Alvarez, que reemplazará a Lautaro Martínez.

Del otro lado estará Jordania, el equipo más débil del grupo. Perdió ante Austria y Argelia y cerrará su aventura mundialista ni más ni menos que contra el campeón del mundo.

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Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulii; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Nicolás Paz y Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni,

Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

Arbitro: István Kovács (Rumania).

TV: TyC Sports, DGO, Telefe, TV Pública, Disney+.

Estadio: Dallas Stadium.

Hora: 23.00.