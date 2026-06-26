España le ganó a Uruguay y lo dejó afuera del Mundial

La “Furia Roja” se impuso por 1-0 con gol de Alex Baena y se quedó con el primer lugar del Grupo H.

La selección española de fútbol derrotó este viernes por 1-0 a Uruguay, y de esa manera, se quedó con el primer puesto del Grupo H de la Copa del Mundo, mientras que la “Celeste” de Marcelo Bielsa se despidió del certamen.

El partido, que se jugó en el Estadio Akron de Guadalajara, México, y tuvo el arbitraje del marroquí Ismail Elfath.

La “Furia Roja” tuvo la mayor parte de la posesión, pero durante largos tramos del partido le costó traducir ese dominio en situaciones de peligro. Uruguay fue intenso, tuvo un buen comienzo de partido, pero se fue desarmando con el correr de los minutos.

El gol cambió el partido. Uruguay venía jugando bien el primer tiempo, generando ocasiones. España, en cambio, tenía dificultades para traducir su juego de posesión en chances claras. Pero cuando se acercaba el final del primer tiempo, Alex Baena llegó al área desde el sector izquierdo, controló un centro bajo de Marcos Llorente y sacó un remate fuerte que Fernando Muslera no pudo contener, y le dio la ventaja a España.

El segundo tiempo fue parejo. Uruguay tuvo chances para empatarlo, sin ser prolijo pero con tenacidad y orgullo. España fue más claro y peligroso en sus llegadas, con la conducción de Dani Olmo (ingresó en el complemento) y las siempre desequilibrantes gambetas de Lamine Yamal.

Ahora España jugará contra el segundo del Grupo J, el jueves 2 de julio, en el Estadio Los Angeles, por los dieciseisavos de final. El segundo puesto del grupo finalmente quedó en manos de Cabo Verde, que se enfrentará contra Argentina el próximo viernes 3 de julio.