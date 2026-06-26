Un camión de cargas sufrió un incendio durante la madrugada de este viernes mientras se encontraba estacionado en el playón de la estación de servicio YPF ACA "Soto", ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 3, en Garayalde.

Incendio de un camión en una estación de servicio de Garayalde movilizó a bomberos y policía

El hecho se registró alrededor de las 3:15, a la altura del kilómetro 1.654, y motivó un importante operativo preventivo debido a la cercanía del vehículo con los surtidores de combustible.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Subcomisaría de Garayalde acudieron al lugar para asegurar el sector y coordinar las primeras tareas de emergencia, mientras se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Camarones.

Los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia las instalaciones de la estación de servicio, reduciendo el riesgo de consecuencias mayores.

Hasta el momento no se informaron personas lesionadas y las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial de Garayalde, mientras se aguardaban peritajes para determinar el origen del siniestro y evaluar los daños sufridos por el vehículo.