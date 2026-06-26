Incendio de un camión en una estación de servicio de Garayalde movilizó a bomberos y policía

El hecho se registró alrededor de las 3:15, a la altura del kilómetro 1.654, y motivó un importante operativo preventivo debido a la cercanía del vehículo con los surtidores de combustible.
Tras recibir el alerta, efectivos de la Subcomisaría de Garayalde acudieron al lugar para asegurar el sector y coordinar las primeras tareas de emergencia, mientras se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Camarones.
Los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia las instalaciones de la estación de servicio, reduciendo el riesgo de consecuencias mayores.
Hasta el momento no se informaron personas lesionadas y las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación.
Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial de Garayalde, mientras se aguardaban peritajes para determinar el origen del siniestro y evaluar los daños sufridos por el vehículo.