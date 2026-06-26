El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su vocero, Manuel Adorni, aunque dejó en claro que su continuidad en el Gobierno dependerá del resultado de la investigación judicial que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito.

Milei: "Si la Justicia lo encuentra culpable, lo echo de una patada"

Durante una entrevista concedida en Madrid, en el marco de su visita oficial a España, el mandatario sostuvo que confía en la honestidad de Adorni y consideró "absolutamente plausible" la explicación brindada por el funcionario respecto de su patrimonio.

"Yo creo en su honestidad, es un tipo honesto", afirmó Milei. Sin embargo, marcó un límite al asegurar: "Si la Justicia lo encuentra culpable a Adorni, lo vuelo yo de una patada".

Las declaraciones del Presidente se producen mientras la Justicia investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, una causa que también generó un fuerte enfrentamiento político en el Congreso.

En las últimas horas, el oficialismo evitó que prosperara una sesión en el Senado en la que sectores de la oposición buscaban impulsar un pedido de interpelación al funcionario.

La sesión finalmente no logró reunir el quórum necesario para comenzar, luego de que los legisladores de La Libertad Avanza decidieran no ocupar sus bancas.

Desde la oposición cuestionaron esa estrategia y sostuvieron que el Gobierno buscó proteger políticamente a Adorni, mientras que el oficialismo defendió la decisión y ratificó su respaldo al vocero presidencial.

Por el momento, la causa judicial continúa en etapa de investigación y no existe una resolución sobre la responsabilidad penal del funcionario.