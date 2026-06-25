Jordana Mrla: "Ponce debería dejar de hacer de vocero de YPF y empezar a defender a Comodoro"

La subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Jordana Mrla, respondió con dureza a las declaraciones del ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce.

“Lo escucho hablar de defender a los comodorenses y me pregunto dónde estuvo cuando se discutía el futuro ambiental de nuestra ciudad. Porque lo único que vimos fue a un ministro defendiendo el acuerdo de YPF, nunca defendiendo a Comodoro.”

La funcionaria cuestionó además el conocimiento del ministro sobre la actividad petrolera “Ponce se estaba interiorizando sobre cómo funcionaba el sector cuando ya tenía que tomar decisiones que comprometen el futuro ambiental de una ciudad con más de cien años de historia petrolera. Eso explica muchas de las decisiones que tomó.”

En ese sentido, sostuvo que la Provincia avanzó con una evaluación que el Municipio nunca compartió “Nos quisieron vender una auditoría como si fuera la verdad absoluta. Nosotros nunca la convalidamos porque entendemos que no refleja la verdadera dimensión de los pasivos ambientales que YPF deja en Comodoro. Hoy Ponce pretende dar lecciones cuando fue uno de los principales defensores de ese proceso.”

Mrla también rechazó las críticas dirigidas al intendente “Que deje de buscar enemigos en Comodoro para justificar decisiones que tomó la Provincia. Acá el único objetivo es defender a nuestros vecinos y exigir que quien contaminó durante décadas también responda por esa contaminación.”

Finalmente, fue categórica “Si el ministro tiene tanto interés en los bienes que deja YPF, debería tener el mismo compromiso para exigir la remediación ambiental completa. Porque para Comodoro el verdadero patrimonio no son solamente los edificios o las tierras; el verdadero patrimonio es recuperar un ambiente sano para las próximas generaciones. En esa discusión, lamentablemente, Ponce eligió estar del otro lado.”