La oposición no logró reunir el quórum para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete por las dudas sobre su patrimonio.

El PRO y la UCR evitaron la interpelación y le dieron otra vida a Adorni

El Gobierno consiguió este martes una nueva ayuda de sus aliados en la Cámara de Diputados y logró frenar, al menos por ahora, el avance de la interpelación contra Manuel Adorni. La sesión impulsada por la oposición fracasó por falta de quórum después de que el PRO, la UCR y varios bloques provinciales decidieran no bajar al recinto tras un acuerdo con Martín Menem.

“Ustedes (la UCR) están condenando a la Argentina a una crisis institucional. Ustedes que creen que pueden hacerles pensar por un instante a la sociedad que les garpa sostener a Adorni. No hay problema, la sentencia más importante ya la carga sobre sus espaldas, y la sentencia la tiene la gente, que es un corrupto, que mintió a la gente, que nos mintió al Congreso“, protestó el radical disidente Pablo Juliano.

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón desafió: “Han ganado algunos días, no para que Adorni acomode los números porque ya lo intentó y no pudo. Quizá haya que esperar algunos días, pero ya va a llegar. Porque el propio Milei sabe que Adorni es un “clavo” que no puede seguir arrastrando”.

La ausencia de Pro, la UCR y los bloques provinciales que habitualmente acompañan al oficialismo terminó por frustrar la ofensiva contra el jefe de Gabinete y confirmó el acuerdo político que el Gobierno había tejido durante las últimas horas para evitar una definición en el recinto.

La sesión quedó obturada por la decisión de los bloques dialoguistas de no bajar al recinto. Solo 117 diputados avalaron la discusión, 12 menos del mínimo requerido.

A cambio, el oficialismo se comprometió a abrir desde el miércoles próximo la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir allí el procedimiento y los alcances de una eventual interpelación.

La decisión de no dar quorum no se limitó a Pro, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y la UCR. También alcanzó a los bloques provinciales que suelen garantizarle gobernabilidad a La Libertad Avanza (LLA). Los legisladores vinculados a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) optaron por mantenerse al margen de la sesión.

“Espero que el Senado pueda hacer lo que nosotros no pudimos”, sostuvo Paulón. El diputado socialista anticipó durante el debate en minoría que en la Cámara baja volverán a impulsar la interpelación y una eventual moción de censura. “Mucha gente en la Argentina quiere que Adorni deje de ser jefe de Gabinete. Parece que hasta ahora el único que no quiere es el presidente Javier Milei”, sostuvo.

Pese al fracaso de la sesión, la oposición decidió permanecer en el recinto y dar un debate en minoría para capitalizar políticamente el escándalo que rodea al jefe de Gabinete. El mensaje entre líneas es que el oficialismo logró evitar una votación, pero no clausurar la discusión sobre la situación de Adorni.

Permaneció en el recinto Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda, dos catamarqueños ligados al gobernador Raúl Jalil, Marcela Pagano (Coherencia) y la radical Karina Banfi. El bloque Provincias Unidas se dividió: solo dieron el presente los jujeños de Carlos Sadir, los socialistas y el radicalismo crítico de Martín Lousteau y Pablo Juliano. Los cordobeses también se escindieron: Carlos Gutiérrez, Juan Brugge y Juan Schiaretti avalaron la sesión, mientras que los más ligados al gobernador Martín Llaryora, como Ignacio García Aresca, se ausentaron.

Durante la discusión en minoría, hubo críticas feroces a los jefes de Pro y la UCR: Cristian Ritondo y Pamela Verasay.

Germán Martínez (UP) habló de los diputados que cuestionaron públicamente a Adorni pero no acompañaron la sesión. “¿Quién le cree a los que dicen una cosa y después hacen otra?”, preguntó haciendo referencia a Pro y la UCR que sacaron comunicados críticos contra el funcionario mileista. Según sostuvo, esas conductas “terminan afectando la confianza en todo el Congreso”. Para el jefe del PJ en Diputados, la crisis política del Gobierno se superpone con otros problemas económicos y sociales.

Lo mismo hizo Mónica Frade, de la Coalición Cívica (CC). Sin mencionarlo, apuntó contra un jefe de bloque aliado, de quien dijo que no habla de Adorni porque “tiene los papeles más flojos que él”.

Para dejar constancia de las ausencias, la exlibertaria Marcela Pagano pidió a Menem que figuren en la versión taquigráfica.