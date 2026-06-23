La interrupción del suministro comenzará este miércoles en distintos horarios y se extenderá por 24 horas.

Sin agua en toda la zona sur y en sectores de la zona norte

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 24 de junio se llevará adelante un corte programado del suministro de agua potable en distintos sectores de Comodoro Rivadavia, debido a tareas previstas en el marco del Plan Anual de Mantenimiento del Sistema Acueductos.

Según detalló la prestadora, a partir de las 8:00 y por un lapso de 24 horas se interrumpirá el servicio en los barrios Bella Vista Sur, Los Arenales, Loteo Feijóo, El Atardecer, Loteo Yapura, Loteo Pastrana, zona alta de Las Flores, Petroleros Privados, ex Radio Estación, zona alta de La Floresta, un sector de Los Tres Pinos, Laprida, Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Fuerza Aérea y la zona de Chacras de Saavedra.

Además, en los barrios Próspero Palazzo y Kilómetro 8 se registrará baja presión en las conexiones domiciliarias durante el desarrollo de los trabajos.

Por otra parte, desde las 15:00 del mismo miércoles y también por 24 horas, se suspenderá el suministro de agua en el resto de los barrios de la zona sur de la ciudad.

Desde la SCPL solicitaron a los vecinos hacer un uso racional y responsable de las reservas domiciliarias mientras se extienda la interrupción del servicio.