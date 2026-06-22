Uriel Durán también fue imputado por el homicidio de Cardozo

En la misma jornada, el joven fue imputado –junto a su padre y un hermano- por el asalto a un camionero en Pampa Salamanca el pasado sábado.

Este lunes, Uriel Xavier Durán fue protagonista de una insólita situación: se lo imputó por dos delitos distintos, ocurridos con poco más de ocho meses de diferencia. Se trata de un homicidio y de un asalto con un herido grave.

Durante la audiencia por el homicidio de Ariel Nicolás Cardozo (25), ocurrido el domingo 5 de octubre de 2025 en el centro de Comodoro, la Fiscalía solicitó que se declare legal la detención de Uriel Durán, recientemente incorporado como imputado en la causa, y requirió además que se le dicte la prisión preventiva.

La fiscal general Verona Dagotto sostuvo que la conducta atribuida a Durán encuadra provisoriamente en el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.

La defensa particular, ejercida por Guillermo Iglesias, no formuló objeciones respecto de la legalidad de la detención ni se opuso al pedido de prisión preventiva.

Finalmente, el juez penal Alejandro Soñis resolvió declarar legal la detención de Uriel Durán, notificarlo formalmente de los hechos que se le atribuyen y disponer su prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada del 5 de octubre de 2025, cuando los hermanos Tiago Benjamín, Branco y Uriel Durán llegaron a la estación de servicio JM Rodrigo, ubicada en las avenidas Hipólito Yrigoyen y Pellegrini, a bordo de un Fiat Punto rojo conducido por Uriel.

La investigación sostiene que los tres habían acordado previamente atacar a Ariel Nicolás Cardozo, Federico Daniel Mujica y una tercera persona, quienes realizaban venta ambulante en el acceso al Servicompras del lugar.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Uriel Durán descendió del vehículo e ingresó al local comercial. Minutos después se acercó a los vendedores ambulantes y, bajo el pretexto de comprarles mercadería, los convenció de dirigirse hasta el automóvil para concretar la venta.

Una vez junto al vehículo, Tiago y Branco Durán descendieron desde la parte trasera e increparon a las víctimas, manifestándoles: “A ustedes los estábamos buscando”. Acto seguido, ambos extrajeron armas de fuego calibre .40 y 9 milímetros.

La Fiscalía sostiene que Branco Durán efectuó cuatro disparos contra Federico Mujica, provocándole heridas en el cuello y el tórax, mientras que Tiago Durán realizó dos disparos contra Ariel Cardozo. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la víctima, quien falleció pocos minutos después como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano. La tercera persona logró escapar antes de que comenzara el ataque.

Tras la agresión, los tres hermanos abordaron nuevamente el vehículo y huyeron del lugar por avenida Hipólito Yrigoyen en dirección sur. Branco fue detenido pocos días después y Tiago recién fue capturado el pasado 1 de mayo, casi de casualidad ya que se buscaba a los homicidas de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio, quienes también fueron apresados en la ocasión.

La causa de Uriel Durán fue calificada provisoriamente como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso real con tentativa de homicidio agravado, atribuyéndose a Tiago, Branco y Uriel Durán la participación en calidad de coautores.