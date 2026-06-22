Seis meses de preventiva para los 3 Durán y faltan 17 millones

El padre y los hijos están sospechados de haber asaltado y herido de bala, gravemente, a un camionero en la zona de Pampa Salamanca.

El juez Ariel Tedesco declaró legal la detención de Gustavo Adolfo Durán, Emir Aarón Durán y Uriel Xavier Durán, dispuso la apertura de la investigación por el plazo de seis meses y dictó prisión preventiva para los tres imputados. Están acusados de protagonizar un violento robo armado ocurrido el pasado viernes sobre la Ruta Nacional 3.

La audiencia se desarrolló este lunes y estuvo encabezada por la fiscal Verona Dagotto junto a la funcionaria de Fiscalía Leila Ritta. La defensa de los imputados la asumió el abogado particular Guillermo Iglesias.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 17:30 a la altura del kilómetro 1730 de la Ruta 3, cuando dos hombres viajaban desde Comodoro Rivadavia hacia Trelew a bordo de un camión.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, una camioneta RAM Rampage blanca con vidrios polarizados los sobrepasó y, desde ese vehículo, comenzaron a efectuar disparos con armas de fuego contra el camión. Los impactos dañaron el parabrisas y la parrilla del rodado, provocando que fragmentos de vidrio lesionaran al conductor.

Ante la situación, uno de ellos tomó el control del vehículo e intentó realizar maniobras evasivas. Sin embargo, el camión terminó inmovilizado sobre la banquina con el semirremolque parcialmente atravesado sobre la ruta.

La acusación sostiene que ambos ocupantes descendieron para intentar escapar a pie. En ese momento, dos de los atacantes habrían bajado de la camioneta y efectuado nuevos disparos. Uno de los camioneros recibió un impacto que ingresó por la espalda y salió por el abdomen, mientras que el otro fue herido en un pie.

Durante la audiencia se informó que una de las víctimas permanece internado en estado grave. La bala le perforó colon, estómago e intestinos, lesiones que pusieron en riesgo su vida.

La Fiscalía indicó además que los acusados habrían cargado a uno de los transportistas herido dentro de la camioneta y posteriormente se dirigieron hacia el camión, donde sustrajeron aproximadamente 60 millones de pesos guardados en una caja fuerte, además de un maletín con documentación comercial, cheques, remitos, listas de precios y registros de clientes.

HUBO TESTIGOS

El hecho fue advertido por varios testigos que circulaban por la zona y dieron aviso a las autoridades. Minutos más tarde, personal de Gendarmería detectó una camioneta de características coincidentes en cercanías del acceso a Manantiales, a pocos kilómetros del puesto de control Módulo Norte.

Según relataron los efectivos, al acercarse observaron a tres hombres vestidos con ropa oscura que escapaban a pie, uno de ellos portando un arma larga. También escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior de la camioneta, donde se encontraba uno de los heridos.

En el lugar se secuestraron aproximadamente 43 millones de pesos y posteriormente se desplegó un amplio operativo que incluyó drones térmicos, canes especializados y personal policial. Tras varias horas de búsqueda, los tres sospechosos fueron localizados y detenidos en una zona de cañadones.

Durante los procedimientos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, un fusil con mira telescópica, cargadores, municiones y diversas prendas de vestir. Además, en el escenario del ataque se hallaron vainas servidas compatibles con las armas encontradas durante el rastrillaje.

Para la Fiscalía, existen elementos suficientes para atribuir a los imputados el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, por las lesiones graves ocasionadas a una de las víctimas y por haber sido cometido en despoblado y en banda, en calidad de coautores.

La fiscal Dagotto sostuvo además que se configuran riesgos procesales concretos. Entre ellos mencionó la gravedad del hecho, la expectativa de una pena que podría oscilar entre seis años y seis meses y veinte años de prisión, el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

La representante fiscal también remarcó que Uriel Durán se encuentra imputado en otra causa por homicidio agravado –la del vendedor ambulante Nicolás Cardozo el pasado 5 de octubre- y que permanecía prófugo desde entonces, circunstancia que, según argumentó, refuerza el riesgo de evasión.

PIDIO IR A LA ALCAIDIA PARA ESTAR CERCA DE SU FAMILIA

Antes de finalizar la audiencia, Gustavo Durán pidió la palabra y solicitó que tanto él como sus familiares sean alojados en la Alcaidía Policial en lugar de dependencias policiales, argumentando que allí existen mejores condiciones de detención y que la ubicación facilitaría las visitas de sus allegados. Según expresó, es el principal sostén económico de su familia y el encarcelamiento de los tres imputados genera una situación compleja para sus parientes.