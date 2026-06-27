Se trata de los locales del Área Central y de los kilómetros 3 y 8. La firma anunció que evaluará la reubicación del personal.

Triax cerraría tres sucursales en Comodoro por la caída de las ventas

La cadena Triax habría iniciado un proceso de reestructuración que contemplaría el cierre de tres sucursales en Comodoro Rivadavia, de acuerdo con un comunicado interno que comenzó a circular en las últimas horas y que publicó el portal El Comodorense.

Según pudo saber dicho medio, la medida estaría vinculada a “la realidad que atraviesa la región y su repercusión en las ventas”.

Es por ello que el local N°4 del Área Central cerraría sus puertas el próximo martes 30 de junio. Además, durante el mes de julio se iniciaría el proceso de cierre de las sucursales ubicadas en Kilómetro 3, en barrio Comercio y Kilómetro 8.

También indica que todos los puntos de venta estarían siendo analizados en el marco de la reestructuración, por lo que no se descartarían nuevas medidas.

En cuanto al personal, el comunicado señala que el área de Recursos Humanos será la encargada de informar la eventual reubicación de los trabajadores alcanzados por estas medidas.

Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado público sobre la situación, por lo que la información surge del mensaje interno difundido entre los empleados.