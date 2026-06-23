Parques Nacionales: retiros voluntarios y áreas privatizadas en Iguazú

El Gobierno de Milei busca vaciar al menos al 20 por ciento de toda la planta de guardaparques.

El Gobierno de Javier Milei volvió a encender la motosierra contra los parques nacionales y abrió un programa de retiros voluntarios para reducir la cantidad de trabajadores que resguardan esas reservas naturales. Y como detrás de todo vaciamiento hay un negociado, también oficializó la privatización de uno de los sectores comerciales más importantes del Parque Nacional Iguazú.

La nueva movida desreguladora contra las áreas protegidas a cargo del Estado se dio a conocer a través de dos resoluciones que guardan relación entre sí. Le dan continuidad al plan que comenzó con la desregulación de los requisitos para ser guías, siguió con la prórroga a la explotación de servicios turísticos y continuó la amenaza de despidos a 400 trabajadores.

Ahora, la alternativa que el gobierno de Milei le ofrece a los guardaparques es renunciar y/o adherirse a un plan de retiros voluntarios iniciado con la intención de vaciar al menos al 20 por ciento de toda la planta.

El porcentaje de desvinculaciones fue dado a conocer a principios de este año, cuando en pleno incendio de bosques en reservas de la Patagonia el Gobierno ratificó los recortes al Plan Nacional de Manejo del Fuego, que se encarga del cuidado de esas zonas.

A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo lanzó la puesta en marcha del Sistema de Retiros Voluntarios con el mero argumento de “achicar”.

El texto dice que la Casa Rosada “impulsa una política de desregulación económica y reforma del Estado” que está “orientada a la simplificación y reducción del Estado”. Con los retiros, agrega, se buscará “un adecuado y racional nivel de dotación” de personal.

NEGOCIOS EN LOS PARQUES

Pero como para el Gobierno detrás de toda crisis (de supuesta superpoblación de personal) hay una oportunidad, al tiempo de anunciar el recorte de personal también oficializó la concesión y explotación comercial de una de las áreas del Parque Nacional Iguazú que estaban en desuso.

Se trata de un sector conexo al Río Iguazú que abre paso hacia la Garganta del Diablo, el epicentro turístico del paseo a Cataratas.

Según la Resolución 193/2026, emitida por la Administración de Parques Nacionales (APN), la concesión fue otorgada a la empresa La Gran Aventura Náutica SRL que ya prestaba servicios de excursiones en la zona.

Lo que la APN hizo fue ampliar la delimitación geográfica de explotación, la autorización para hacer obras y sortear controles ambientales.

Entre otros espacios, se le otorgará un embarcadero en la bahía del Salto San Martín que, según consta en el anexo de la resolución, actualmente estaba “sin ser utilizado por razones de seguridad”.

También tendrá a su disposición inmuebles de apoyo logístico en la cabecera de lo que fue el Aeródromo Cataratas, un puerto sobre los márgenes del Río Iguazú, senderos donde actualmente se realizan excursiones y stands comerciales en las áreas de embarque Garganta del Diablo.

Lo que ninguna de las dos resoluciones especifica es si el personal que se adhiera a los retiros voluntarios del Estado tiene garantizada la recuperación de su puesto de trabajo en el emprendimiento que crecerá a costa de otra desregulación favorable al capital privado que siempre promueve la administración de La Libertad Avanza.