Juicio por Maradona: Luque habló de un "error" de la psiquiatra

El neurocirujano declaró por novena vez. Volvió a desligarse de la acusación en su contra y señaló a otros imputados.

Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en la causa por la muerte de Diego Maradona, brindó este martes su novena declaración en el nuevo juicio. El neurocirujano insistió en que no tuvo responsabilidad por la internación domiciliaria y apuntó contra el abogado Víctor Stinfale y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Luque comenzó su nueva declaración explicando cómo era su relación médica con Maradona y sostuvo: “Yo era el médico de confianza de Diego. Lo acompañaba, lo ayudaba en todo lo médico que estaba a mi alcance y lo que aceptara. Por eso su familia me tiene como el médico de confianza. Nunca tomé el rol de médico clínico de él, siempre lo derivé”.

Respecto a su papel en las decisiones sobre la salud de Diego, declaró: “Mi rol es muy claro en la internación domiciliaria: el de neurocirujano, es el único rol que yo asumí y ejercí". En ese sentido, sostuvo que "hay evidencias que muestran claramente cómo funcionaba, había un control clínico, uno de salud mental y evaluación neuroquirúrgica que yo le hacía de manera independiente. Y cada vez que le hacía algo, lo informaba en el grupo”. Además, indicó: “Yo no tenía incumbencia ni autoridad sobre el resto de los especialistas”.

Con respecto a eso, aclaró que él fue el médico de confianza de Maradona hasta que lo internaron en la Clínica Olivos, donde lo operaron por un hematoma subdural de cabeza. Según declaró, fue entonces cuando el abogado Víctor Stinfale intervino para que él no lo atendiera.

“Antes de la cirugía yo era el que lo acompañaba a Maradona, nunca asumí el rol de clínico, pero sí me preocupaba y me ocupaba de que reciba atención. Pero después de la cirugía, pasó de una internación a cargo del personal de la clínica a los que estaban a cargo de la domiciliaria. La atención clínica estaba a cargo puntualmente de la doctora Forlini y Di Spagna”, lanzó.

También aclaró que fue él quien buscó a Agustina Cosachov para que tratara a Maradona y se refirió a un “error” de la psiquiatra: el haber enviado un mensaje a un grupo de WhatsApp, que hoy es prueba en el nuevo juicio, donde indicaba que Luque era el médico de cabecera de Diego durante la internación domiciliaria.

“La internación era para un tratamiento psiquiátrico, yo no tenía incumbencia. Por eso le dije a Cosachov que ella y Díaz se tenían que encargar, y que el aparato de la prepaga iba a encargarse de la parte clínica”, comentó.

Y continuó: “En ese chat, Dalma Maradona la corrige a Cosachov y ella misma le dice ‘Luque es neurocirujano, necesitamos un clínico’. Ese error de Cosachov por deferencia se lo corrige la misma familia. La única aceptación que hice en el momento fue que mi función es neurocirujano. Yo asumí mi rol, eso fue claro, contundente y explícito. No encuentro forma más clara de decirlo que eso”.