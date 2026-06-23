Jorge Messi recibió el alta médica y volvió a Rosario tras semanas de internación

Luego de varias semanas de internación y en medio de la fuerte repercusión generada por las falsas versiones sobre su estado de salud, Jorge Messi recibió el alta médica y ya regresó a Rosario junto a su familia.

La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito durante la emisión de su programa *LAM*, donde destacó que el padre de Lionel Messi ya se encuentra recuperándose en su hogar.

“Le dieron el alta a Jorge Messi”, anunció el conductor, quien además precisó que tanto Jorge como Celia Cuccittini regresaron a Rosario tras atravesar un período complejo marcado por la preocupación familiar y la exposición mediática.

La buena noticia llegó en una jornada especialmente emotiva para la familia Messi, ya que coincidió con la clasificación de la Selección Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 gracias al triunfo ante Austria, con Lionel Messi como gran figura del encuentro.

Las versiones sobre la salud del padre del capitán argentino habían generado una fuerte conmoción durante las últimas semanas. Incluso circularon falsas informaciones que llegaron a dar por fallecido a Jorge Messi, situación que obligó a posteriores aclaraciones y desmentidas.

El episodio tuvo una amplia repercusión mediática luego de que Florencia Peña difundiera al aire una información errónea sobre el supuesto fallecimiento del empresario rosarino. Tras comprobarse que se trataba de una fake news, la conductora pidió disculpas públicamente.

En medio de la polémica, allegados a la familia señalaron que lo que más afectó a Jorge Messi no fueron las versiones sobre su muerte, sino la exposición pública de detalles relacionados con su estado de salud.

Ahora, con el alta médica confirmada y de regreso en Rosario, la familia atraviesa un momento de alivio mientras acompaña a Lionel Messi en una nueva ilusión mundialista.