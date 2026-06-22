Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 dejaron de operar 26.448 empresas con empleados registrados, lo que equivale al 5,2% del total.

En la era Milei se perdieron 400 empleos por día

La cantidad de empresas con empleados registrados volvió a caer en marzo y profundizó una tendencia que se mantiene desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según informes elaborados por el Instituto Argentina Grande (IAG) y Fundar, desde noviembre de 2023 desaparecieron 26.448 empresas, una baja del 5,2% del total, lo que representa el peor desempeño para los primeros 28 meses del gobierno.

El dato más reciente muestra que en marzo de 2026 cerraron 2.011 empresas respecto de febrero, una caída mensual del 0,41%. Con este resultado ya son 18 meses consecutivos de retrocesos en la cantidad de firmas registradas y 25 meses seguidos de caídas en la comparación interanual.

El IAG destacó además que, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, se perdieron en promedio 31 empresas por día, lo que equivale a más de una empresa por hora.

La información surge de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y contempla tanto empresas públicas como privadas que cuentan con al menos un empleado registrado en relación de dependencia, excluyendo el personal de casas particulares.

EL IMPACTO EN LAS PROVINCIAS

El deterioro alcanza a casi todo el país. Desde el inicio de la actual gestión, 23 de las 24 jurisdicciones registraron una disminución en la cantidad de empresas.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires fue la más afectada, con 5.374 empresas menos. Le siguieron Córdoba, con una pérdida de 4.159 firmas, y Santa Fe, con 3.082.

En términos relativos, las mayores caídas correspondieron a La Rioja (-21,2%), Chaco (-14%) y Catamarca (-13,1%). Neuquén fue la única provincia que mostró un saldo positivo desde noviembre de 2023.

Si se observa únicamente marzo, 21 de las 24 provincias registraron bajas mensuales. Las mayores caídas porcentuales se produjeron en Tierra del Fuego (-0,8%), Santiago del Estero (-0,7%) y San Juan (-0,7%), mientras que solo tres jurisdicciones lograron incrementar la cantidad de empresas, con Formosa encabezando ese grupo.

LOS SECTORES MAS AFECTADOS

La contracción también se extendió a la mayor parte de las actividades económicas. En marzo, 11 de los 18 sectores relevados registraron una caída mensual.

Los rubros más golpeados fueron el inmobiliario, que perdió 241 empresas (-0,9%), transporte y almacenamiento, con 280 empresas menos (-0,8%), y alojamiento y gastronomía, donde cerraron 200 firmas (-0,8%).

En la comparación interanual, 13 de los 18 sectores presentaron una reducción en la cantidad de empresas, la misma cantidad que registra pérdidas desde la asunción del actual Gobierno. El único sector que mostró el mayor crecimiento relativo durante marzo fue el de servicios administrativos.

EL IMPACTO SOBRE EL EMPLEO REGISTRADO

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre la misma base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), también advierte un deterioro del mercado laboral durante los primeros 28 meses de la gestión de Javier Milei.

Además de la pérdida de 26.448 empleadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, el estudio señala que en ese período se destruyeron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, lo que representa una caída del 3,45% y un promedio de unos 400 empleos menos por día.

El sector más afectado en términos de empleo fue la construcción, que perdió 81.425 puestos de trabajo (-17,1%), mientras que el trabajo en casas particulares registró una baja de 30.646 empleos formales, equivalente a casi 36 puestos por día.

En cuanto a la cantidad de empresas, el comercio fue el rubro más golpeado, con 6.836 empleadores menos desde noviembre de 2023. Le siguieron transporte y almacenamiento (-6.473), servicios inmobiliarios (-3.796), industria manufacturera (-3.393), servicios profesionales, científicos y técnicos (-2.666) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-2.425). En términos relativos, el sector de transporte y almacenamiento registró la mayor contracción, con una caída del 16,4% en la cantidad de empleadores.

El informe también muestra que el cierre de empresas se concentró casi exclusivamente en las pequeñas y medianas firmas: el 99,75% de los empleadores que desaparecieron tenía hasta 500 trabajadores. Sin embargo, la mayor pérdida de puestos de trabajo se produjo en las empresas de mayor tamaño, que concentraron el 67,1% del empleo destruido durante el período.