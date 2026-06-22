A la acusación original por enriquecimiento ilícito, le sumaron formalmente los delitos de falsificación de instrumento privado y fraude procesal.

A Espert se le cayó la coartada del contrato trucho con la minera guatemalteca

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó el llamado a declaración indagatoria del exdiputado libertario José Luis Espert. La medida fue requerida en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, dado el financiamiento que recibía del empresario Fred Machado, quien continúa preso en Estados Unidos.

La fiscalía basó su pedido en un reciente peritaje oficial que determinó que el contrato presentado por Espert para acreditar el origen de 200.000 dólares es “falso”, por lo que la principal coartada del exdiputado en el marco de la causa --el presunto acuerdo para una “consultoría” con una minera del exterior-- quedó desacreditada.

El informe de los peritos calígrafos concluyó que las firmas del documento no corresponden a las partes mencionadas. Asimismo, el análisis técnico estableció que el supuesto contrato se redactó y rubricó con posterioridad al allanamiento de la casa de Espert donde el año pasado se habían encontrado esos 200 mil dólares en efectivo.

La incautación de los dólares se produjo durante un operativo vinculado a una investigación previa por presunto desvío de fondos públicos y recepción de dádivas. Espert tampoco había declarado la posesión de ese monto ante las autoridades correspondientes.

Además del pedido de indagatoria, los fiscales ampliaron la imputación contra el legislador. A la acusación original por enriquecimiento ilícito, se sumaron formalmente los delitos de falsificación de instrumento privado y fraude procesal. El juez federal Lino Mirabelli deberá resolver en los próximos días si hace lugar al requerimiento fiscal y fija fecha para la audiencia.

A este escenario se suman las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente, que detallan un circuito informal de manejo de divisas en la propiedad del legislador, tal como reveló Página/12.

Según la investigación judicial, al menos nueve testigos de bajos recursos —entre ellos un repartidor de plataformas de mensajería— declararon haber realizado transferencias en pesos a las cuentas de Espert por montos de hasta un millón de pesos luego de retirar sobres con dólares en efectivo directamente desde su domicilio particular.

La defensa de Espert sostenía que los 200.000 dólares provenían del pago de honorarios por asesoramiento a empresas extranjeras. La fiscalía consideró que el peritaje desvirtúa esa coartada de forma definitiva.

Además del pedido de indagatoria, los fiscales ampliaron la imputación contra el legislador. A la acusación original por enriquecimiento ilícito, se sumaron formalmente los delitos de falsificación de instrumento privado y fraude procesal. El juez interviniente deberá resolver en los próximos días si hace lugar al requerimiento fiscal y fija fecha para la audiencia.