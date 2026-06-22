Hizo 6 mil kilómetros en bicicleta para ir al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos

El Mundial tiene decenas de historias de hinchas que hacen enormes sacrificios para poder ver un partido de Selección argentina. Pero también hay un “Lado B” entre aquellos que hacen grandes esfuerzos pero se quedan a las puertas del sueño. Entre esos últimos está Matías Villarruel, un fanático cordobés que pedaleó más de 6 mil kilómetros y atravesó 11 países en 45 días, pero que no pudo entrar a Estados Unidos por una serie de inconvenientes al solicitar la visa.

Matías es parte de “Todo a pedal”, un grupo de ciclistas que había hecho una travesía por África y Medio Oriente durante seis meses en 2022 para llegar al Mundial de Qatar, y que en marzo de este año tomó la decisión de salir una vez más a las rutas con el objetivo de estar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

La fecha de salida inicial era el 30 de abril. El cordobés consiguió un turno para el trámite de la visa en los días previos, pero finalmente le informaron que su solicitud había sido rechazada.

“Fue un bajón. Yo ya había ido al Mundial anterior y soy muy fanático de Lionel Messi, así que decidí ir igual con los chicos porque me gusta viajar. También creo que fue una especie de acto de rebeldía. Dije: ‘Si no me dejan pasar, voy igual hasta donde puedo”, le contó Matías a TN.

Fue así que decidió emprender el viaje, con la esperanza de poder hacer un nuevo trámite más adelante: “Subí un video a las redes y varias personas me respondieron que podía hacer la visa en Ciudad de México o en Ecuador. Finalmente conseguí un turno en Quito”.

FRENO BUROCRATICO EN ECUADOR

En la travesía junto a sus compañeros Lucas, Leandro y Silvio, Matías logró recorrer 6 mil kilómetros en bicicleta. Atravesó 11 países en 45 días y se detuvo en Guatemala. Desde allí se tomó un vuelo hacia Quito con la idea de cumplir el trámite de la visa y volver a reunirse con sus compañeros en Estados Unidos. Sin embargo, al llegar a Ecuador, se encontró con un problema inesperado.

“En Migraciones me dijeron que no podía entrar porque en mi paso anterior no había marcado la salida del país. Fue un error nuestro. Les mostré los videos, diciendo que no fue a propósito, pero finalmente me dijeron que no podía volver a entrar a Ecuador por un año. Así perdí el turno que tenía para hacer el trámite de la visa el 15 de junio”, explicó.

Fue el punto final para su aventura y su ilusión de volver a ver a Lionel Messi en cancha: “La sensación es, por un lado, de tristeza y enojo. No solo por mí, sino por un montón de gente que quiso ir y no pudo. El fútbol es el deporte que más gusta en el mundo, el torneo se hace en Estados Unidos y algunos pasan y otros no. Pero, al mismo tiempo, estoy muy contento y orgulloso de haber pedaleado todos esos kilómetros y de haber generado ese movimiento. Tal vez otra persona decía: ‘No tengo visa, no voy a hacer este viaje’. Si yo hubiera pensado eso, me hubiera perdido de conocer todos esos países, de estar con los chicos, de conocer personas, de comer comidas nuevas y de todo, que fue increíble”.

Los tres integrantes de “Todo a pedal” que llegaron a Estados Unidos fueron recibidos por Lionel Scaloni en la concentración de la Selección argentina en Kansas City. El DT es un ciclista aficionado que muchas veces va a hacer esa actividad a Córdoba y tiene conocidos en común con los viajeros.

“Los chicos me dijeron que estaban muy nerviosos. Primero salió Scaloni, y después también estuvieron Alexis Mac Allister y Nico González. Están muy contentos. En Qatar ya habíamos querido conocer a los jugadores y no pudimos, así que es buenísimo que ahora hayan podido hacerlo”, señaló Matías.

Al volver a Córdoba, el fanático de la Selección pudo ver el debut ante Argelia por TV, junto a sus amigos. “Esa es la parte linda de volver a casa”, aseguró, al mismo tiempo que afirmó que le tiene “mucha fe” al conjunto nacional porque tiene “la magia intacta”.

Matías tiene 34 años y, además de crear contenido para su cuenta @viaja_con_cabeza, es editor de videos para diferentes clientes. Aunque ya hizo varias travesías en bicicleta, también suele lanzarse a las rutas en su moto, acompañado de su perra, Malca, a la que adoptó en México.

“Con los chicos de ‘Todo a pedal’ siempre decimos que el viaje depende mucho más de la cabeza que del físico. Aunque lo cierto es que si logra tener un equilibrio entre el físico, la cabeza y el espíritu, es lo ideal. La verdad es que no nos entrenamos para el viaje”, comentó, aunque sí dejó en claro que se “mantiene en movimiento” yendo al gimnasio y jugando al fútbol.

De la experiencia que vivieron en Qatar 2022, pronto saldrá a la luz un documental con imágenes de su estadía con diferentes tribus africanas, las visitas a los palacios de los jeques árabes y hasta el video del momento en que consiguieron la entrada para Argentina vs. Francia unos 43 minutos antes de que arrancara la final. “Fue increíble. Llegamos sin entradas, sin alojamiento y pudimos entrar a todos los partidos, incluso a un amistoso en Abu Dhabi”, recordó.

Pese a que no pudo llegar al Mundial 2026, Matías dejó un mensaje alentador para quienes tengan en mente emprender una aventura similar a la suya: “Que se animen, siempre les va a quedar la experiencia y eso es muy hermoso. Lo más difícil, en un viaje o en cualquier proyecto, es empezar, pero después todo se va acomodando solito”.

“Yo no pude terminar mi proyecto como lo hubiera querido, pero el viaje y todo lo que hice para estar ahí aún antes de salir de Córdoba fue increíble: me hizo visitar a amigos que no veía hace un montón y también conocer gente nueva. Por eso les digo que si tienen un sueño, que vayan por él”, resaltó.