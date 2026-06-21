Igualaron sin goles por la segunda fecha del Grupo “F” de la Copa del Mundo.

Bélgica e Irán no pudieron con el cero en Los Angeles

Las selecciones de Bélgica e Irán igualaron este domingo sin goles en el marco de la segunda fecha del Grupo “F” de la Copa del Mundo, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se desarrolló en el Estadio Los Angeles, tuvo el arbitraje del argentino Darío Herrera.

Luego del empate inaugural ante Egipto, Bélgica tampoco pudo sumar tres puntos este domingo ante una selección de Irán que jugó media hora con un hombre más y que vio incluso cómo le era anulado un gol por una ajustada posición adelantada.

Así, el equipo dirigido por el DT francés Rudi Garcia no termina de despegar en un grupo a priori asequible, y se jugará el boleto a dieciseisavos en un duelo al todo o nada ante Nueva Zelanda en la tercera fecha.

Los Kiwis se enfrentan este domingo a los Faraones egipcios en un partido que podría romper la igualdad total que reina en el grupo G; Bélgica e Irán cuentan con dos puntos, uno más que árabes y oceánicos.

En el Estadio de Los Angeles, los arqueros Thibaut Courtois y Alireza Beiranvand fueron los protagonistas de un partido entretenido a pesar de la ausencia de goles.

Los belgas tuvieron la victoria en los pies de Lukebakio, pero su disparo desde fuera del área se fue afuera.

Irán también necesitará al menos un punto contra Egipto el próximo viernes para tener opciones de meterse en dieciseisavos.

Tras haberse visto frustrado por problemas de visado en sus desplazamientos desde su campo base en México hacia los partidos en Estados Unidos, el Team Melli espera poder centrarse en el fútbol, ya que, según se informa, se han relajado las restricciones de viaje para su crucial visita a Seattle.

Por segundo partido consecutivo de Irán, manifestantes de la amplia comunidad persa exiliada en Los Angeles se congregaron en el estadio para corear consignas contra el régimen de la República Islámica.

Dentro del estadio, el himno de Irán volvió a ser recibido con una sonora pitada y abucheos, una reacción que contrastó con la respuesta hacia los jugadores, que fueron ovacionados.