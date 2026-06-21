Japón aplastó a Túnez y lo eliminó del Mundial

El conjunto asiático se impuso por 4-0 y de esa manera comparte el primer lugar del Grupo “F” junto a Países Bajos y con chances de clasificar a la próxima ronda de la Copa del Mundo.

La selección de Japón goleó este sábado por la noche -madrugada de la Argentina- a Túnez por 4-0, y de esa manera quedó a un paso de lograr la clasificación a los 16vos. de final de la Copa del Mundo, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. El conjunto africano se despidió así de la competencia.

El partido, que se jugó en el estadio Monterrey, contó con el arbitraje del rumano Istvan Kovacs.

El brillante Keito Nakamura fue el autor del gol que abrió el marcador. Tras entrar al área y enviar un pase cruzado frente al arco, Daichi Kamada apareció para empujar el balón a la red entre una multitud de camisetas azules y blancas. Fue su segundo gol del torneo y el más rápido anotado por Japón en una Copa Mundial.

Ayase Ueda amplió la ventaja a la media hora de juego. Con espacio de sobra para avanzar hacia el arco, el delantero sacó un potente disparo desde el borde del área para poner el 2-0.

Nombrado apenas unos días antes del partido, el nuevo seleccionador de Túnez, Hervé Renard, no logró encontrar una respuesta para el conjunto africano. Japón amplió aún más la diferencia cuando Ueda cambió el rol de goleador por el de asistente y Junya Ito definió para marcar el cuarto a mitad del segundo tiempo.

Con este triunfo, Japón iguala a los Países Bajos en la cima del Grupo “F”, mientras que Túnez quedó eliminado del torneo de la FIFA.