Ecuador apenas pudo empatar con Curazao

Igualaron 0-0 en el partido que completó la segunda fecha del Grupo “E” de la Copa del Mundo. La “Tricolor” se jugará la vida ante Alemania para avanzar a la próxima instancia.

La selección de Ecuador empató este sábado sin goles con Curazao en el partido que completó la segunda fecha del Grupo “E” de la Copa del Mundo, y se jugará en la última jornada la vida ante Alemania para clasificar a 16vos. de final.

El partido, que se jugó en el Estadio Kansas City, tuvo el arbitraje del chino Ma Ming.

La primera gran acción del partido llegó pronto. Al minuto 2, Enner Valencia encontró el espacio y entró solo para definir mano a mano. Parecía un gol de manual, pero el arquero Eloy Room atajó para mandar a tiro de esquina. Esta acción era solo el inicio de una gran actuación del guardameta.

Después de lo visto en el debut de ambas selecciones, uno pudiera pensar que el equipo del argentino Sebastián Beccacece iba a tener el dominio total del juego, pero Curazao se plantó bien en la cancha y por lapsos se adueñó del balón.

La falta de contundencia es el talón de Aquiles de Ecuador en esta Copa Mundial, pues ni los intentos de Enner Valencia, Pedro Vite o Yeboah se capitalizaron en gol. Al descanso, el encuentro estaba empatado sin anotaciones.

Para la segunda mitad la “Tricolor” mostró mayor intensidad para tratar de abrir el marcador, pero una vez más Eloy Room les ahogó el grito de gol. Al minuto 59, el equipo de La Ola Azul puso en aprietos al equipo de Beccacece. Se quedaron cerca de marcar con dos disparos que atajó de forma casi milagrosa el arquero, Hernán Galíndez.

Conforme pasaron los minutos, Eloy Room confirmó su gran partido al evitar que los ecuatorianos abrieran el marcador, pues ni con cabezazos, disparos de media ni larga distancia lograron batir el arco de Curazao, quien logró su primer punto en un Mundial.