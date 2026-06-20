Alemania ganó en el descuento y se clasificó

Derrotó 2-1 a Costa de Marfil para afirmarse primero en el Grupo “E” de la Copa del Mundo. El partido se jugó en Toronto, Canadá.

La selección de Alemania logró este sábado su clasificación para los 16vos. de final de la Copa del Mundo al derrotar, en el descuento, por 2-1 a Costa de Marfil.

El partido, que se desarrolló en el Estadio Toronto, Canadá, contó con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez y correspondió al Grupo “E”.

Los germanos ganaron con un doblete de Deniz Undav. Franck Kessié había anotado la apertura del marcador para el conjunto africano.

Alemania casi lograba el comienzo soñado: apenas iniciado el partido, Kai Havertz ganó un cabezazo desde el saque inicial y remató la pelota suelta apenas por encima del travesaño. Poco después, Joshua Kimmich encontró al delantero con un centro preciso, pero su cabezazo bajo fue rechazado por Yahia Fofana.

Fofana cayó vencido poco más tarde, cuando Aleksandar Pavlovic conectó de cabeza un córner desde la derecha, aunque el árbitro anuló la jugada tras determinar que el volante del Bayern Munich había llegado con el codo por delante. Jamal Musiala lo intentó después con un remate de media distancia que se fue apenas desviado, pegado al palo.

Pero Los Elefantes se mantuvieron firmes y golpearon de contraataque en el área rival. El siempre incisivo Yan Diomande, jugador del Leipzig, se escapó por izquierda y tiró un centro bajo que le quedó a los pies de Amad Diallo; Nathaniel Brown logró el bloqueo, pero no pudo evitar que Franck Kessié empujara el rebote para convertir el gol.

En los primeros minutos del segundo tiempo, Costa de Marfil daba a entender que iba a estirar pronto su ventaja. Pero los cambios en el equipo introducidos por el entrenador alemán Julian Nagelsmann dieron su fruto.

A los 68' llegó el empate de Alemania. Una buena triangulación en mitad de cancha derivó en un centro tan preciso de Nadiem Amiri que Deniz Undav, que entraba al área a la carrera, solo tuvo que tocarla antes de que llegue al césped para empatar el partido.

Los minutos finales del encuentro fueron muy emocionantes, con muchísimas jugadas de gol para ambos. A falta de dos minutos, Felix Nmecha puso un pase filtrado exquisito que tomó en el área Deniz Undav para firmar su doblete y la victoria alemana.

Ahora Alemania, ya clasificada, deberá verse las caras con Ecuador en el último partido de la fase de grupos, mientras que Costa de Marfil hará lo propio contra Curazao.