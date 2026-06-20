Un militar retirado golpeó a su expareja, baleó a un cuidacoches y luego se suicidó

El barrio Sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán fue escenario de una violenta secuencia que terminó en tragedia. Un militar retirado, identificado como Daniel Moyano, golpeó a su expareja en una plaza en medio de una discusión, baleó a un cuidacoches que intentó intervenir y, minutos después, se suicidó al verse completamente rodeado por la policía en las inmediaciones de los tribunales locales.

El hecho ocurrió este viernes por la tarde cuando el agresor se encontró con la mujer en la plaza Hipólito Yrigoyen. Tras caminar unos metros, el hombre le propinó una cachetada a la víctima, quien corrió a refugiarse en un comercio cercano mientras pedía auxilio. En ese momento, el atacante extrajo una pistola calibre 9 milímetros que llevaba oculta en un bolso y emprendió la fuga a pie.

El agresor fue perseguido por dos bicipolicías y un cuidacoches llamado Carlos Humberto Quinteros, de 44 años. Al verse acorralado en una esquina céntrica, el hombre disparó contra el trabajador y lo hirió en un brazo. La víctima fue trasladada de urgencia al Centro de Salud, donde recibió atención médica y permanece en estado estable.

El desenlace fatal se produjo cuando los efectivos policiales lograron cercar al atacante e intentaron persuadirlo para que depusiera su actitud. Con respecto al accionar oficial, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó: “Primero intentaron detenerlo, después asistieron a la víctima herida y, por último, procuraron reducir al agresor sin utilizar la fuerza. Estaban tratando de convencerlo, pero se disparó”.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Carlos Sale, quien dio intervención al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para esclarecer la secuencia exacta y determinar la cantidad de disparos. En tanto, una vecina que presenció el hecho manifestó el terror de los transeúntes al declarar: “¡Es una locura lo que pasó! El tipo andaba por la calle con un arma en la mano en un horario de mucha circulación”.