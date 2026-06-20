Estaba prófugo, se arriesgó yendo al boliche y perdió

El sujeto era requerido por la Justicia para cumplir una condena. Cayó en “Salomé”.

Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Comodoro Rivadavia luego de que personal policial constatara que registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 3:40 en el local nocturno Salomé, ubicado sobre calle Alvear al 700, en el marco de los controles preventivos que la Policía realiza habitualmente en establecimientos bailables y espacios de esparcimiento nocturno.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Seccional Segunda se encontraban realizando tareas de identificación de personas cuando solicitaron la documentación de un hombre que se encontraba en el interior del local.

Al verificar sus datos en el sistema policial, los agentes detectaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente desde el 9 de febrero de 2026, dispuesto por el juez penal Jorge Odorisio.

Tras corroborar la medida judicial con la Oficina Judicial, se ordenó su inmediata detención. De acuerdo con la información oficial, el hombre era requerido para cumplir una condena, por lo que quedó alojado en una dependencia policial a la espera de nuevas disposiciones por parte del tribunal interviniente.