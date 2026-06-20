Conducía ebria, quiso evadir control y luego se puso violenta

La mujer, de 51 años, registró 0,84 gramos de alcohol por litro de sangre; carecía de licencia y de seguro.

Una mujer de 51 años fue demorada durante la madrugada de este sábado en Comodoro Rivadavia luego de intentar evadir un control policial y arrojar resultado positivo en un test de alcoholemia. El procedimiento se realizó sobre el camino alternativo Juan Domingo Perón, en el barrio Stella Maris.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 6:20, cuando efectivos de la Seccional Tercera que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron un Renault Logan circulando por el sector y procedieron a identificar a sus ocupantes.

Durante la entrevista con la conductora y su acompañante, los uniformados advirtieron signos compatibles con la ingesta de bebidas alcohólicas. Además, al verificar la documentación del vehículo, constataron que la mujer no poseía licencia nacional de conducir ni contaba con el seguro obligatorio.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal de Tránsito Municipal para efectuar el correspondiente control de alcoholemia.

De acuerdo con el reporte oficial, la conductora se negó a descender del automóvil y, cuando intervino personal policial femenino, intentó volver a poner en marcha el vehículo con la intención de retirarse del lugar. La maniobra fue impedida por los efectivos mediante el uso de la fuerza mínima indispensable.

Asimismo, la mujer habría intentado agredir a las uniformadas utilizando la llave de contacto del rodado y lanzó golpes de puño, aunque sin provocar lesiones.

Finalmente, fue demorada y trasladada a una dependencia policial. El examen de alcoholemia arrojó un resultado de 0,84 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el vehículo quedó secuestrado y a disposición de las autoridades correspondientes.